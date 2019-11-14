Terminator: Resistance'ın Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Yeni bir Terminator macerasına hazır mısınız? Terminator: Resistance, Reef Entertainment yayıncılığında oyuncularla buluşacak. Teyon tarafından geliştirilen oyun için çıkış fragmanı yayınlandı.

Oyun PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında 15 Kasım 2019 tarihinde, yani yarın Avrupa bölgesinde satışa sunulacak. Terminator: Resistance için Kuzey Amerika bölgesindeki oyuncuların 10 Aralık 2019 tarihini beklemeleri gerekiyor.

Televizyon reklamı tadındaki çıkış fragmanı, sinematik sahneler ile oynanış kısımlarının harmanlanması ile oluşturulmuş. Oyunda önünüze gelene mermi sıkarak veya gizliliği tercih ederek ilerleyebiliyorsunuz ama fragmanda aksiyon dolu sahneler ön planda. Bu sahnelerde, serideki simgesel düşmanları ve senaryoda ziyaret edeceğimiz mekanları da görebilmektesiniz.

Keyifli seyirler dileriz!

Terminator: Resistance Konusu

Terminator: Resistance, Terminator 2: Judgement Day filminin 31 yıl sonrasındaki bir zamanda Los Angeles şehrinde The Terminator ve Terminator 2: Judgement Day filmlerinde anlık olarak gösterilen Future War sırasında geçecek. Bizlere orijinal bir senaryonun sunulacağı oyunda, Resistance Pacific Division askeri Jacob Rivers rolünde olacağız. Er rütbeli olsa da Skynet'ten gelen son tehdit kendisini hedef alacak ve ortadan kaldırmaya çalışacak.

Birinci kişi bakış açısından oynanacak olan Terminator: Resistance oyununda, serinin filmlerinde gördüğümüz birçok simgesel düşman ile savaşmak durumunda kalacağız. Bunlara T-800 de dahil olacak. Görevler ise ana ve yan olmak üzere ikiye ayrılacaklar. Ana görevleri yaptıkça bölüğümüzde yükselecek, yan görevlerde ise çoğunlukla arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Ayrıca oyunda üretim yapabilmek de mümkün olacak.