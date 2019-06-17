Terminator'un Mortal Kombat 11'e Geleceği Kesinleşti

Mortal Kombat 11 oyununun çıkışı öncesinde, Reddit kullanıcısı LeoNatan yaptığı paylaşım ile oyuna gelecek olan ilk indirilebilir içerik karakterlerini sızdırmıştı. Bu durum her ne kadar NetherRealm Studios için can sıkıcı olsa da yine de sessiz kalıp doğru zamanı beklemeyi tercih etmişlerdi. Nitekim bu doğru zamanlama da bu ayın ilk günüydü.

Geliştirici stüdyo, yayınladığı fragman ile Mortal Kombat 11 oyununa gelecek olan ilk indirilebilir içerik karakterlerini ortaya çıkarmıştı. Ne var ki adı belli olan Spawn, Shang Tsung, Nightwolf ve Sindel karakterlerine ek olarak sürpriz iki karakterin daha geleceğini öğrenmiştik. Bu karakterlerden birinin Evil Dead serisinden Ash Williams olacağı bariz bir şekilde ortadayken, diğer karakter ise son kısımdaki melodiye bakarsak Terminator olacak gibiydi. Bildiğiniz gibi bu iki karakter de sızıntı listede yer alıyorlar. Mortal Kombat 11'e gelecek sürpriz karakterlerden birinin Terminator olacağı önceki gece 'kazara' ortaya çıktı.

Youtube kanalı Dynasty tarafından fark edilen detaya göre Google arama çubuğuna 'Mortal Kombat Terminator game' yazıp da arattığınız zaman, gelen sonuçların başında resmi Mortal Kombat sitesinin reklamı geliyor. Daha doğrusu geliyordu. Bu kaza sonradan fark edilmiş olacak ki artık böyle bir reklam çıkmıyor ama reklamı aşağıdaki ekran görüntüsünden görebilirsiniz.

Ekran görüntüsünde de gördüğünüz üzere, listenin en başında Mortal Kombat 11 | Announcing New MK 11 DLC Game | New Character Terminator şeklinde bir başlık görülebiliyor. Bir diğer deyişle, Terminator muhtemelen Gears 5 ve Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint öncesinde Mortal Kombat 11 oyununa konuk olacak.

Anlaşılan o ki bu sene Borderlands serisi kadar Terminator serisinin de senesi olacak. Gelişmeler için takipte olacağız.