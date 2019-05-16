Tesla Araçlarına Pil Güncellemesi Geliyor

Elon Musk’ın en gözde şirketi olarak bilinen Tesla, son dönemlerde pek iyi haberlerle anılmıyor. Tesla Model S ve Model X, bugüne kadar 14 kez alev alması nedeniyle büyük tartışmalara yol açmıştı. Bunun üzerine şirket önemli bir karar verdi.

Yaygınlaşmaya başlayan her teknolojinin ilk etapta büyük sorunlarla karşılaşması son derece doğal. Akıllı telefonlar bile ilk çıktıklarında birçok şikayet almıştı. Henüz emekleme döneminde olan elektrikli araçlar, ilerleyen dönemlerde yapılan güncellemelerle daha problemsiz hale gelecektir. Tesla, bu konuda ilk çalışmalarını yapmaya başladı bile.

Tesla pil güncellemesi bataryayı daha güvenli hale getirecek

Tesla araçlarının yanmaya başlamasıyla ilgili ilk olay Çin’in Shanghai kentinde meydana geldi. Otoparktaki bir Model S aniden alev almaya başladı. Araç alev almadan önce alt tarafta dumanlar çıkmaya başlamıştı.

Bir başka haber de Hong Kong’dan geldi. Yine park halindeki bir araç, hiçbir neden yokken kendiliğinden yanmaya başladı. Araç yanmaya başladığı sırada %97 pil doluluğuna sahipti. Şirket tüm bu garip olaylar üzerine, batarya güncellemesi yapmaya karar verdi. Bu güncelleme ile birlikte, pillerin daha güvenli olacağı tahmin ediliyor.

Tesla yaptığı açıklamada, “Yanma olaylarının ana nedenini araştırmaya devam ederken çok dikkatli olmakla birlikte, Model S ve Model X araçlarındaki şarj ve termal yönetim ayarlarını gözden geçiriyoruz” dedi. Ayrıca şirket; yazılım güncellemesinin Tesla araçlarını çok daha kullanışlı hale getireceğinden de bahsetti.