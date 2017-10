The Evil Within 2 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Kısa süre sonra bizlerle buluşacak olan The Evil Within 2 için sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunu bilgisayarında oynamak isteyen oyuncular için açıklanan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri oldukça talepkar görünüyor.

2014 yılında piyasaya sürüldüğünde oyuncular tarafından çok beğenilen ve onlarca ödüle aday gösterilen The Evil Within'in devam oyununun çıkmasına çok az bir süre kaldı. Oyunun yapımcıları The Evil Within 2'yi duyurduğundan beri heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çünkü Castellanos'un hikayesi henüz bitmedi. İlk oyunda yaşadıklarını bir türlü amirlerine anlatamayan ve bu sebeple görevinden uzaklaştırılan dedektifin tek başına doğaüstü olaylarla mücadele etmesini işleyecek olan The Evil Within 2 için şimdi de sistem gereksinimleri açıklandı.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit sürümleri)

İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 veya üzeri

8 GB RAM, 40 GB boş HDD alanı

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7970 3GB veya üzeri

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit sürümleri)

İşlemci: Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X veya üzeri

16 GB RAM, 40 GB boş HDD alanı

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 480 8GB veya üzeri

The Evil Within 2'nin 13 Ekim tarihinde piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Sizin bilgisayarınız oyun için hazır mı?

