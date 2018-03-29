Tim Cook, Facebook Konusunu Anlatırken Android'e Laf Attı

Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok izlenen ekonomi tabanlı kanallarından MSNBC’deki bir programa katılan Apple’ın CEO’su Tim Cook, Facebook’un başını çektiği kullanıcı verisi skandallarına dair açıklama yaparken, Android platformunu hedef aldı.

Cambridge Analytica Skandalı ile baş gösteren tartışmalar, bütün teknoloji şirketlerini içine çekmişti. Birçok şirket kullanıcılara sunduğu hizmetlerin korunaklı olduğuna dair açıklamalar yaparken, Apple bütün bu tartışmaların biraz olsun gerisinde kalmıştı. Tim Cook ise katıldığı programda bütün bu tartışmalara ortasından dalmayı başardı.

Facebook’un başına gelenlerle ilgili sorulan bir soruyu cevaplayan CEO, Apple’ın hangi programları ekosistemine dahil edeceğini uzun uzadıya inceledikten sonra karar verdiğini anlattı. App Store’da yayınlanmak isteyen uygulama ya da oyunların öncelikle hangi izinleri istediklerine baktıklarını söyleyen Tim Cook, sonrasında uygulamaların gerçekten bu izinleri kullanıp kullanmadıklarını kontrol ettiklerini söyledi. Böylece App Store’da yayınlanan her ürünün gerçeği yansıttığını belirten CEO, bunu yaparken ifade özgürlüğünü bir tarafa bırakmadıklarının ifade etti.

Safari tarayıcılar üzerinden pornografik içeriklere ulaşılmasının kullanıcı tercihi olduğunun altını çizen Tim Cook, iPhone ya da iPad kullanan kişilerin nereye ulaşmak istediklerini, kendilerinin belirlemediğini söyledi. App Store üzerinde pornografik içeriklerin yayınlanmadığını söyleyen sunuculara ise “sattığınız şeyler sizin hakkınızda bir şeyler söyler” yorumuyla cevap verdi.

App Store’un çocuklar da dahil olmak üzere bütün yaş aralığındaki kişiler tarafından kullanılabildiğini hatırlatan Tim Cook, bu sebeple burada nereler yayınlandığına çok dikkat ettiklerini ve uygulama izinlerini üzerine düşerek, Android platformunda yapılmayan şeyleri yaptıklarını kaydetti. Konuşmasında Facebook’tan çok Android platformundan neden üstün olduklarını anlatmak için çaba sarf eden CEO, Mark Zuckerberg yerine kendisinin olması durumunda Facebook’un bu duruma düşmeyeceğini de sözlerine ekledi.