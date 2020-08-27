TSMC 5 nm Yonga Üretiminde Önemli Değişiklikler Olacak

Tayvan merkezli dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi olarak bilinen TSMC, 5 nm yonga mimarisi hakkında çok önemli bilgiler paylaştı. Technology Symposium etkinliğinin bir parçası olarak paylaşılan bilgiler bir hayli ilginçti. Hadi gelin bu yeni detaylara birlikte göz atalım.

Öncelikle 5 nm üretiminden başlamak şart. TSMC, ilk N5 prosesinin EUV teknolojisini kullandığını ve N7'ye (var olan 7 nm) kıyasla %15 daha fazla performans verdiğini ifade etti. Ayrıca 5 nm'nin %30 daha az güç tükettiğini de özellikle vurguladı. N5'in sorunları öğrenme konusunda çok daha güçlü bir performans sergilemesi ise bir diğer önemli nokta oldu.

TSMC 5 nm yonga mimarisi hız artışı sağlayacak

Şirketin daha şimdiden çok fazla müşterisi bulunuyor. AMD, 2022 yılında çıkaracağı Ryzen 6000 işlemcileri ve Zen 4 yongalarında 5 nm için fırsat sunma gayretinde. NVIDIA'nın Hopper ve Intel'in XE GPU'ları en fazla dikkat çeken müşteriler arasında yer alıyor.

Şirketin bir diğer üretimi olan 3 nm ya da N3 tarafına baktığımızda ise N5'e kıyasla %10 ile %15'lik bir performans artışı rahatlıkla farkedilebiliyor. Bunun cihaz performansına yansıması çok daha fazla olacaktır.

TSMC ile ilgili N4 devresi konusunda müjde bekleyen çok fazla insan var. Gelen sızıntılara göre kuruluşun bu alanda bir sürpriz yapması bir hayli muhtemel. Ayrıca nano teknolojilerde de önemli bir değişim yaşanması bekleniyor. Sizce yeni yongalar ne tür değişimler sağlayabilir? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.