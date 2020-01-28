Türk Bilim İnsanları H1N1 Virüsünü 5 Dakikada Tespit Ediyor

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, önemli bir geliştirmenin altına imza attılar. Yapılan açıklamayla merkezde geliştirilen cihaz sayesinde H1N1 virüsünün 5 dakika içinde tespit edilebildiği dile getirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesinde kurulan İBG, TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli devlet kurumlarından aldığı destekle önemli atılımlar gerçekleştirmişti. Yeni ilaç geliştirme çalışmalarının da yapıldığı nanofotonik ve biyotanımlama sistemleri laboratuvarında, 2009'da küresel bir salgına neden olan H1N1 virüsünün taşınabilir bir cihazla tespit edilmesi için, 1,5 yıl önce çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonunda kamera, LED ışık kaynağı ve temiz oda prosesleriyle hazırlanmış bir biyoçipten oluşturulan sistem, hazırlandı.

Türk bilim insanları, geliştirdikleri cihaz ile 5 dakika gibi kısa bir sürede kişide H1N1 virüsünün olup olmadığını belirlemeyi başardı. Yaklaşık 70 gram ağırlığındaki cihaz, alınan mukus örneklerinin çip yüzeyine enjekte edilmesiyle hastada H1N1 virüs olup olmadığını belirliyor.

Geliştirdikleri cihazın işlevsel olarak mevcuttakilerden bir farkının olmadığını aktaran Dr. Arif Engin Çetin, şöyle konuştu: "Geliştirdiğimiz sistem küçük bir kamera, biyosensör çipi ve ışık kaynağından oluşuyor. Hastadan alınan mukus örnekleri bir pipet aracılığıyla çipin üzerine damlatılmakta. Daha sonra kamera ile aldığımız görüntüler işleme tekniğiyle inceleniyor. Böylece biyoçipin üzerinde virüs olup olmadığını tespit ediyoruz. Çoklu test tekrarlaması ve birden fazla organizmayı aynı anda yüksek hassasiyetle tespit edebiliyor. Klasik yöntemlere göre daha çabuk ve hızlı sonuç veriyor. Yaklaşık 5 dakika gibi bir sürede sonuçlara ulaşabiliyoruz. Elde edilen veriler dizüstü bilgisayara aktarılabiliyor."