Türk Şirketinden IMEI Kopyalamayı Bitirecek Çözüm

Mobil cihazlar kullanılarak işlenen siber suçlara karşı etkili bir hamle İzmirli yazılım şirketi olan Savuncell A.Ş.'den geldi. Şirket, IMEI numarasına sahip cihazların model, marka ve kimlik bilgileri ile kayıt altına alınacağı dijital mobil kimlik uygulamasını 46 ülkeye ihraç etmeyi planlıyor. Türk şirket tarafından üretilen çözüm sonrasında IMEI kopyalama işlemi tarihe karışmaya hazırlanıyor.

IMEI klonlamasının önüne geçecek olan dijital mobil kimlik uygulaması ile çalıntı telefonların başkalarına satılması ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan örgütlerin mobil cihaz kullanarak işledikleri suçların engellenmesi hedefleniyor.

Dijital mobil kimlik uygulaması ile kişisel verilerin korunması sağlanacağı gibi aynı zamanda mobil cihazların çalınması ya da kaybolması gibi güvenlik açığı yaratan sorunların önüne geçilecek. Ayrıca ikinci el telefon satın alınması durumunda telefonun yeni sahibinin yaptığı işlemlerden telefonun eski sahibi sorumlu olmayacak. Aynı şekilde tam tersi durumda da telefonun yeni sahibi korunmuş olacak.

Zaman Damgası ile Veriler Güvende Olacak

Sistemde yer alan zaman damgası özelliği ile veriler birden fazla güvenli lokasyonda saklanmış olacak. TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği bu özellik sayesinde ikinci el telefonun yeni sahibi telefonu ne zaman aldığını belgeleyebilecek. Bunun yanı sıra kaybolan ya da çalınan cep telefonun Sim Kart’ı çıkarılsa bile telefon, internet erişimi sağlandığında takip edilebilecek.

Savuncell A.Ş.’nin geliştirdiği dijital mobil kimlik uygulamasına burada yer alan adresten ulaşılabileceği gibi uygulama, ülke çapındaki 740 GSM bayisinden de satın alınabiliyor. Ayrıca şirket, Silikon Vadisi’nde ofis kurmayı ve dijital mobil kimlik uygulamasını 2 yıl içinde 46 ülkede hayata geçirmeyi planlıyor.