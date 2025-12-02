Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar: Togg İlk Üçe Girdi!
ODMD'nin paylaştığı raporla beraber Türkiye'de en çok satılan SUV otomobiller belli oldu. Peki, zirvede hangi araba yer aldı? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Tesla Model Y, ocak-kasım döneminde 29 bin 955 adet satılarak zirvede konumlandı.
- BYD Seal U'nun ocak-kasım döneminde 27 bin 461 adet satıldığı açıklandı.
- Togg T10X'in ocak-kasım döneminde 25 bin 623 adet satıldığı açıklandı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar belli oldu. Rapora göre Tesla geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti. Listede BYD, Togg, Fiat, Toyota, Dacia, Volskwagen ve Peugeot dahil pek çok markanın arabaları mevcut.
Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller
|Sıra No
|Otomobil Adı
|Kasım Satış Adedi
|Ocak-Kasım Satış Adedi
|1
|Tesla Model Y
|2.535
|29.955
|2
|BYD Seal U
|3.940
|27.461
|3
|Togg T10X
|1.869
|25.623
|4
|Fiat Egea Cross
|1.808
|24.228
|5
|Toyota C-HR
|2.395
|22.181
|6
|Dacia Sandero Stepway
|2.353
|20.179
|7
|Volkswagen T-Roc
|2.435
|19.748
|8
|Peugeot 2008
|1.957
|19.715
|9
|Nissan Qashqai
|3.376
|19.575
|10
|Volkswagne Taigo
|2.662
|17.454
Kısa süre önce kasım ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller, en çok satılan elektrikli arabalar ve en çok satılan ticari araçlar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan SUV otomobiller duyuruldu. Tesla, ocak-kasım döneminde 29 bin 955 satış adedine ulaşarak zirvede konumlanmayı başardı.
BYD Seal U, geçtiğimiz ay 3 bin 940 adet, ocak-kasım döneminde ise 27 bin 461 adet satıldı. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X ise üçüncü sırada konumlandı. Yerli araba kasım ayında 1.869 satış adedine, ocak-kasım döneminde ise 25 bin 623 satış adedine ulaştı. Dördüncü sırada ise Fiat Egea Cross yer aldı.
Türkiye'de kasım ayında ve ocak-kasım döneminde en çok SUV satan otomobil markası Volkswagen oldu. Almanya merkezli şirket, kasım ayında 8 bin 166 adet, ocak-kasım döneminde ise 63 bin 2 adet SUV araba sattı. Peugeot, en fazla SUV satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı.
Fransa merkezli şirketin geçtiğimiz ay 5 bin 662 adet, ocak-kasım döneminde ise 50 bin 476 adet SUV araç sattığı açıklandı. Toyota'nın kasım ayında 3 bin 500 adet, ocak-kasım aylarında ise 35 bin 277 adet SUV otomobil sattı. Listede ayrıca BYD, Hyundai, Tesla, Chery, Nissan ve Togg dahil pek çok marka bulunuyor.