Benzine Zam Gelirken: Türkiye'de Satılan En Az Yakan Otomobiller Listesi!

Akaryakıt fiyatlarındaki artış her geçen biraz daha artmaya devam ediyor. Bu kapsamda bugün gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarına da 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor. Peki benzin fiyatları bu denli artarken benzini koklayan arabalar hangileri? İşte sizin için hazırladığımız Türkiye'de satılan en az yakan benzinli otomobiller listesi ve detayları...

Benzine Zam Yolda!

26 Ocak 2026 tarihi itibariyle Türkiye Petrolleri tarafından verilen listede İstanbul Anadolu Yakası için tabelalarda kurşunsuz benzin 50 lira 70 kuruş olarak listelenmekte. Bu fiyatın üzerine bu gece yarısı itibariyle 1 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Yapılacak olan zamla birlikte İstanbul Anadolu Yakası için kurşunsuz benzinin litresi 51 lira 81 kuruş olacak. Motorinde ise geçtiğimiz günlerde bir zam yapıldı. 26 Ocak 2026 itibariyle Türkiye Petrolleri tarafından yayınlanan listede İstanbul Anadolu Yakası için motorinin litresi 52 lira 45 kuruş olarak listelenmekte.

Peki benzin fiyatları yükselirken Türkiye'de satılan en az yakan otomobiller hangileri? Listemizin ilk sırasında bizleri 100 kilometrede 3,9 litre gibi rekor bir yakıt tüketimiyle Toyota Yaris Hybrid karşılıyor.

İkinci sırada ise Türkiye'de en çok satılan otomobiller listesinde birinci sırada yer alan Clio bulunuyor. Yerli üretim Fransız modelin hibrit versiyonu Renault Clio E-Tech Full Hybrid 100 kilometrede 4,2 ile 4,8 litre arasında bir tüketime sahip.

Üçüncü sırada ise geçtiğimiz günlerde gümrük zamlarından etkilenen Honda yer alıyor. Civic'in Türkiye'den çıkışıyla birlikte hayranlarını üzen marka Honda Jazz e:HEV modelinin 100 kilometrede 4,5 litrelik tüketimiyle ilk üçteki yerini alıyor.

Türkiye'de en az yakan benzinli otomobiller listesinin tamamı ise şöyle:

Toyota Yaris Hybrid – 3,9 litre / 100 km Renault Clio E-Tech – 4,2 litre / 100 km Honda Jazz e:HEV – 4,5 litre / 100 km Toyota Corolla Hybrid – 4,7 litre / 100 km Honda HR-V e:HEV – 5,4 litre / 100 km Honda Jazz – 4,8 litre / 100 km Opel Corsa – 4,9 litre / 100 km Citroën C3 – 4,9 litre / 100 km Fiat Egea (Fabrika LPG) – 6,8 litre / 100 km (LPG) Renault Clio (Fabrika LPG) – 7,1 litre / 100 km (LPG)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...