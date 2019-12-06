Uber'den Korkutan Açıklama: 3,045 Cinsel Saldırı Oldu

Uber tarafından geçtiğimiz saatlerde yayınlanan 'şeffaflık raporu' bazı ilginç gerçekleri ortaya döktü.

Her Yıl Hızla Artıyor

Söz konusu raporu yayınlayan Uber, "Uber tarafından paylaşılan ABD Güvenlik Raporu, 2017 ve 2018 yıllarında platform içerisinde gerçekleşen en ciddi güvenlik olaylarına ilişkin verileri ve bunun yanı sıra güvenlik ile ilgili diğer eylemleri içerir." dedi ve ekledi "Bu trafik kazalarını, ölümcül fiziksel saldırıları ve cinsel tacizi içerir."

Söz konusu rapora göre 2017 yılında Amerika'da yapılan Uber faaliyetlerinde 2,936 defa cinsel saldırı gerçekleşmişken bu olay 2018 yılında 3,045 defa gerçekleşti. Bu saldırılardan 235 tanesi tecavüz iken diğerleri farklı düzeylerde olarak derecelendirilmiş durumda.

Cinsel saldırıyı iç tarafta 21 farklı kategoriye ayıran Uber, bu saldırıların çoğunun el yordamı veya istenmeyen öpüşme ile yapıldığını ekledi. Bununla birlikte cinsel saldırılar genellikle rapor edilmediğinden verilen rakamlar gerçekte çok daha yüksek olabilir.

Şirket tarafından yapılan araştırmalar, şirket faaliyetlerinden bağımsız olarak "Amerika'daki kadınların yüzde 44 oranındaki kısmı yaşamları boyunca en az bir defa cinsel şiddet mağduru oldular." ifadesini içeriyor. Uber Baş Hukuk Memuru Tony West, "Rakamlar sarsıcı ve kabullenmesi zor." dedi.

Ölümler ve Dahası

Geçtiğimiz yıl Amerika'da 1,3 milyar seyahat gerçekleştirildiğini belirten Uber, geçtiğimiz sene 36,000 trafik kazası ve 20,000 cinayet yaşandığını açıkladı.

Seyahat çokluğunu göz önüne alınca oransal olarak küçük bir yer kaplasa da, sayıların aslında çok ciddi olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu durumun önüne geçmek için çalışmaların aktif olarak yürütüldüğünü söyleyen Uber, sadece son bir yıl içerisinde 40,000 sürücü için ilişiği kesme kararı aldıklarını belirtti