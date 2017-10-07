Uber'in iPhone Kullanıcılarının Bilgisine Eriştiği İddia Ediliyor!

ABD merkezli uluslararası ulaşım şirketi olan Uber'in başı bir türlü beladan kurtulamıyor. Londra’da yasaklanacağı söylenen Uber’in şimdi de, iPhone telefonlarda kişisel bilgilere ve ekran kayıtlarına eriştiği iddia ediliyor.

Bu konu hakkında konuşan bir Uber yetkilisi, bu erişim izninin Apple tarafından verildiği ifade etti. Apple’ın Uber’e yetki vermesindeki sebebin ise, “Apple Watch’un Uber’in uygulamasında harita sunumunu yeterince başarıyla gerçekleştirememesi” olduğu belirtildi.

Apple uzmanlığı ile tanınan Luca Todesco Uber’e verilen iznin com.apple.private.allow-explicit-graphics-priority olduğunu söyledi. Ayrıca Todesco, bu kod ile uygulama geliştiricilerin iPhone’un ekran bilgisini piksel piksel okumasına ve yazmasına olanak tanıdığını dile getirdi. Yani Uber’e izin gerçekten de Apple tarafından verilmiş olabilir.

Ancak kısa bir süre önce güvenlik zafiyetleriyle gündeme gelen Uber’e Apple tarafından böyle bir yetki verilmesi de ilginç olacaktır. Çünkü iPhone kullanıcılarının birçoğu iPhone’u, güvenlik seviyesi yüksek olduğu için kullanıyor.

Henüz Apple tarafından bir açıklama gelmiş değil. Şirket tarafından gelecek açıklamayla daha somut şeyler söylemek mümkün olacak; ancak Apple, Uber’e böyle bir yetki vermişse kullanıcıları tarafından bir hayli eleştiri alacaktır diye düşünüyorum.