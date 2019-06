Ubisoft'un Ücretli Abonelik Servisi Uplay+, Eylül Ayında Başlıyor

E3 2019 öncesinde yaşanan sızıntılar, fuar sırasında birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayının son haftasında, Ubisoft mağazası üzerinde Ubisoft Pass Premium belirivermişti. Ne var ki, hızlıca kaldırılmış olmasına rağmen Mojito isimli ResetEra üyesinin gözünden kaçamamıştı. Dün gece gerçekleşen Ubisoft E3 2019 konferansında ise Uplay+ ücretli abonelik servisi duyuruldu.

Ücretli abonelik servisi 3 Eylül 2019 tarihinde öncelikle PC için Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde faaliyete geçecek. 2020 yılında ise Stadia platformuna da gelmesi bekleniyor. Aylık abonelik seçeneğinin olacağı servis için ay başına $15 / €15 ödemeniz gerekiyor. Şu an için bu servis ülkemizde faaliyete geçmeyeceği için haliyle herhangi bir şey söyleyemiyoruz.

Ubisoft tarafından verilen bilgiye bakılırsa, Tom Clancy's The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, The Crew 2, Far Cry: New Dawn ve For Honor gibi son dönemde çıkan oyunlara ek olarak, eski Ubisoft oyunlarını ve Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ve Rainbow Six Quarantine gibi yeni çıkacak olan oyunları da içerecek. Yüzden fazla oyunun yer alacağı kütüphaneye indirilebilir içerikler, genişletme paketleri ve hatta özel sürümler de dahil olacak.

Eğer 15 Ağustos 2019 tarihine kadar kayıt yaptırırsanız, 3 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında ücretsiz erişim hakkınızın olacak.

Son olarak, Uplay+ abonelerinin koşulsuz olarak bütün beta testlerine ve erken erişim programlarına otomatik olarak dahil edileceğini de söylemeden geçmeyelim.