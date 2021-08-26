Üçüncü Doz BioNTech Aşısının Antikor Oranı Açıklandı!

Yapılan bir araştırma ile birlikte üçüncü doz BioNTech aşısının antikor oranı belli oldu. Peki, söz konusu araştırmaya göre üçüncü doz aşı, koronavirüse karşı antikor üretimini ikinci doza kıyasla ne kadar arttırıyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Üçüncü Doz BioNTech Aşısı Antikor Seviyesi ile Şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer, BioNTech firması ile birlikte geliştirdikleri aşının üçüncü dozu ile ilgili önemli bir araştırma gerçekleştirdi. AA'daki habere göre araştırmanın sonuçlarını yazılı olarak yayımlayan Pfizer, çalışmayı 306 gönüllü üzerinde yaptıklarını belirtti.

ABD merkezli ilaç firması tarafından aktarılan bilgilere göre gerçekleştirilen çalışmada ikinci dozdan beş ile sekiz ay sonra uygulanan üçüncü doz aşı, antikor seviyesini 3,3 kat arttırdı. Üçüncü doz uygulandıktan sonra meydana gelen yan etkilerin ikinci doz aşıdan farklı olmadığı açıklandı. Çalışmaya ilişkin tüm ayrıntılar henüz yayımlanmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), pazartesi günü 16 yaş ve üzeri kişiler için Pfizer ile BioNTech tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıya tam onay vermişti. Böylece tam onay alan ilk koronavirüs aşısı Pfizer/BioNTech aşısı olmuştu.

Toplamda 363 milyon 915 bin 792 doz aşının uygulandığı ABD'de tüm aşıları tamamlanan kişi sayısı 171 milyon 367 bin 657 olarak açıklandı. En az bir doz uygulanan kişi sayısının ise 202 milyon 41 bin 893 olduğu belirtildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Pfizer/BioNTech aşısının 3. dozuna ilişkin önemli bir araştırma gerçekleştirmişti. Yapılan araştırma, BioNTech ile Pfizer firmaları tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun enfeksiyona ve hastalığı ağır geçirmeye karşı ciddi ölçüde koruma sağladığını gözler önüne sermişti.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 60 yaş ve üzeri kişilerde BioNTech/Pfizer aşısının üçüncü dozunun uygulandıktan 10 gün sonra ikinci dozuna kıyasla dört kat daha fazla koruma sağladığı belirtilmişti.

Aynı yaş grubundaki kişilerin üçüncü dozu olduktan on gün sonra hastaneye yatma ve hastalığı ağır atlatma riskinin de ciddi oranda azaldığı ifade edildi. Aşının bu risklere karşı 5-6 kat daha fazla koruma sağladığı açıklanmıştı.