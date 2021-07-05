Uğur Şahin Türkiye Ne Zaman Normalleşir Sorusunu Yanıtladı

Uğur Şahin'den Türkiye ne zaman normalleşir açıklaması geldi. BioNTech firmasının kurucularından olan ve Covid-19 pandemisi sürecinde adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, Türkiye'nin pandemiyle olan mücadelesini ele aldı.

BioNTech firmasının kurucularından olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Sabancı Üniversitesi 2021 Mezuniyet Törenine katıldı. Programın "Onur Konuşmacıları" arasında yer alan BioNTech yöneticileri, video konferansla katıldıkları programda merak edilenleri yanıtladı.

Uğur Şahin'den Türkiye ne zaman normalleşir açıklaması

Tören sırasında öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Uğur Şahin, hem Türkiye'nin hem de dünyanın Koronavirüsle mücadelesini değerlendirdi. Eski normale dönme ile ilgili olarak, "Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek" dedi.

Covid-19 aşısının finansman getirisiyle önemli bir kanser ilacı üzerinde çalıştıklarını ifade eden Dr. Şahin, yeni araştırmalarını kanser hastaları için hastaya özel ilaç geliştirmek üzerine kurulu olduğunun altını çizdi. Şahin'e göre yaratılan etkinin boyutu önemli değil, asıl önemli olan tek bir kanser hastasını bile tedavi edebilmek.

BioNTech firmasının kurucu ortaklarından biri olan Şahin, aşılama süreciyle ilgili kişisel düşüncelerini de paylaştı. Şahin'e göre toplumsal olarak belli bir aşılama oranına ulaşmadan eski normal mümkün olmayabilir. "(Aşılama sayesinde) hem enfeksiyonu kontrol altına alabileceğiz hem de hastaneye yatış oranlarını azaltabileceğiz ve normal hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizde bu zamana kadar toplam yapılan aşı sayısı 52 milyon 470 bin 202'e ulaştı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 35 milyon 825 bin 235 olarak açıklandı. 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 622 bin 838'e yükseldi.

Uğur Şahin, "Pandeminin bize öğrettiklerinden ders çıkarmamız çok önemli, bunlardan biri de bilim ve işbirliğinin ne denli büyük bir fark yaratabileceği oldu. Dolayısıyla, geleceğe iyimser bir şekilde bakmalı ve bilime, eğitime, araştırmaya yatırım yaparak işbirliğine daima açık olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi 2021 Mezuniyet Töreninde Dr. Özlem Türeci de açıklamalarda bulundu. Türeci video konferansla verdiği mesajda gençlere üç tavsiyede bulundu: cesaret, tevazu, sebat etmek.