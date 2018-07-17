Uncharted'ın 15 Dakikalık Hayran Filmi İzleyenleri Mest Etti

PlayStation özel olarak çıkan oyun serileri arasında en sevilenlerden bir tanesi olan Uncharted için Allan Ungar’ın yönetmenliğini yaptığı 15 dakikalık kısa film yayınlandı. Başrolünü Nathan Fillion’ın oynadığı kısa film, Uncharted sevenler tarafından oldukça beğenildi.

Oyuncuların karşısına ilk kez, 2007 yılında yayınlanan Uncharted: Drake’s Fortune isimli oyunla çıkan Naughty Dog, sonrasında çıkardığı dört ana oyunla birlikte PlayStation kullanıcılarının gönlüne taht kurmayı başarmıştı. Hazine avcısı Nathan Drake’in yaşadığı aksiyon dolu hikayeleri anlatan oyun serisi, hikayesiyle birlikte farklı oynanışıyla da tam puan almayı başarmıştı.

Çok sevilen serinin hayranlarıyla çoğu zaman Uncharted’ı sinema perdesinde görmek istediklerini dile getirmişlerdi. Bugüne kadar Sony ve Naught Dog tarafından bu yönde ciddi adımlar atılmazken, bugün yayınlanan 15 dakikalık kısa film, sevinçle karşılandı.

Allan Ungar’ın yönettiği filmde Nathan Drake karakterini Castle ve Firefly gibi yapımlardan tanıdığımız Nathan Fillion canlandırırken, Sully rolünü Stephen Lang, Elena rolünüyse Mircea Monroe üstlendi. Nathan’ın Ferdinand Macellan ve Afonso de Albuquerque gibi tanınmış iki tarihi karakterin hazinesinin peşinde koştuğu sırada yaşadığı küçük bir sorunu gözler önüne seren kısa film, izleyen herkes tarafından beğenildi.