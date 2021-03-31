Uzayda 1 Yıl Geçirdi: Kalbi Küçüldü

Uzayda 1 yıl yaşayan astronotun kalbi küçüldü. Emekli NASA astronotunun uzayda 1 yıl yaşadığı ve yeniden Dünya'ya döndüğünde kalbinin küçüldüğü açıklandı.

Uzayda 1 Yıl Yaşayan Astronotun Kalbi Küçüldü

İndependent'in haberine göre, bilim insanları 2015 ile 2016 yılları arasında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir yıl geçiren Scott Kelly'nin kalbindeki en büyük odacığın, kütlesinin dörtte birinden fazlasını kaybettiği tespit edildi. Bilim insanları, küçülen kalbinin astronot Kelly’nin sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını söylemekte.

İç hastalıkları profesörü Dr. Benjamin D. Levine yaşanan durum ile ilgili yaptığı açıklamada "Kalbi düşük yer çekimine adapte oldu. İşlevsizleşmedi veya kapasitesi kritik bir düzeye inmedi. Sadece makul bir şekilde formda kaldı." cümlelerine yer verdi.

Araştırmaya göre yerçekimsiz ortamda kalbin, kanı Dünya’daki gibi sert pompalaması gerekmiyor. Bu nedenle diğer kaslar gibi zindeliğini bir miktar kaybediyor. Yine bilim insanları yaptıkları açıklamalarda emekli astronotun uzayda kaldığı süre boyunca her gün egzersiz yaptığını aktarmakta.

Durum ilerleyen yıllarda Mars'a gidecek olan astrontlarda da gerçekleşebilir ve endişe yaratabilir. Bildiğiniz üzere şu anda Mars'ta uzay araçları bulunuyor ve uzay araçları topladıkları verileri Dünya'ya gönderiyor. İlerleyen yıllarda da astronotların Mars'a gönderilmesi bekleniyor.

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Mars'a Şehir Kurulacak

İnsanlar Mars'ı keşfetmeye devam ederken, Kızıl Gezegen'de sürdürülebilir bir şehir inşa etme planları çoktan başlamış durumda. Planlar, dünyanın dört bir yanında ofisi bulunan mimarlık stüdyosu ABIBOO tarafından açıklandı. İlk sürdürülebilir Mars şehri planlarının kullanıma hazır olmasıyla birlikte insanların Mars'ta yaşaması an meselesi.

Yeni tasarım genel olarak beş şehir içeriyor. Mars başkentinin adı Nüwa olacak. Dikey şehir, sakinleri atmosferik basınç ve radyasyondan korumak için bir uçurumun kenarına inşa edilmiş evler, ofisler ve yeşil alanlara sahip.

Gezegendeki oksijen büyük ölçüde bitkiler tarafından üretilecek, gıda yüzde 90 bitki temelli olacak ve enerji güneş panellerinden gelecek.

ABIBOO'nun kurucusu Alfredo Munoz, "Karşılaşacağımız koşulların neler olduğunu anlamaya çalışmak için bilim insanlarıyla birlikte çalışmaya ve hesaplamaya dayalı çok sayıda analiz yapmak zorunda kaldık" dedi ve şöyle devam etti: "Mars'ın koşullarına çok özel, bunlardan biri yer çekimi, Dünya'daki yer çekiminin yalnızca üçte biri."