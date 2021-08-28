Vaka Sayısı En Çok Artan İller Açıklandı!

14-20 Ağustos tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan iller belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok artan şehirlere ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından paylaşılan listede on adet il yer aldı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 14-20 Ağustos tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı en fazla artan iller şu şekilde:

Bayburt

Gümüşhane

Kayseri

Gaziantep

Kilis

Bolu

Hakkari

Nevşehir

Sinop

Kars

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu 10 şehirden birindeyseniz! Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli" ifadelerine yerdi.

BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEYSENİZ!

Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli. pic.twitter.com/ukAuXXLxdM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Delta varyantı, sahip olduğu yüksek bulaşıcılık oranı nedeni ile vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasına neden oldu.

COVID-19 aşıları, koronavirüs ve varyantlarına karşı oldukça önemli bir koruyuculuk sağlıyor. Öyle ki yapılan bir araştırma ile birlikte Delta varyantına karşı çift doz BioNTech aşısının yüzde 88, çift doz AstraZeneca aşısının ise yüzde 60 oranında etkili olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sebepten ötürü uzun bir süredir dünya genelinde aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşının yanı sıra maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uymak gerekiyor.

Üçüncü Doz BioNTech Aşısı Antikor Oranı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer, BioNTech firması ile birlikte geliştirdikleri aşının üçüncü dozu ile ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir araştırma gerçekleştirmişti. ABD merkezli ilaç firması tarafından aktarılan bilgilere göre gerçekleştirilen çalışmada ikinci dozdan beş ile sekiz ay sonra uygulanan üçüncü doz aşı, antikor seviyesini 3,3 kat arttırdı.

Üçüncü doz uygulandıktan sonra meydana gelen yan etkilerin ikinci doz aşıdan farklı olmadığı açıklandı. Çalışmaya ilişkin tüm ayrıntılar henüz yayımlanmadı.