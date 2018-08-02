Valve'ın Yeni Oyunu Artifact'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Half-Life’ın geliştiricisi, Steam’in yapımcısı Valve’ın 2013 yılından bu yana geliştirdiği ilk oyun olan Artifact’ın çıkış tarihi belli oldu. Valve tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte oyunun 28 Kasım tarihinde ilk olarak PC için piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Bugün on milyonlarca oyuncusu olan Counter-Strike: Global Offensive’in düzeltilmiş sürümünden bu yana yeni oyun geliştirmeyen Valve, daha önce Half-Life serisiyle adını duyurmuş, yine milyonlarca kişinin oynadığını Dota 2’nin altına imza atmıştı. Dünyadaki bütün oyuncular Valve’dan Half-Life 3’ü isterlerken, şirket beklenmedik bir açıklama yapmış ve Artifact adını verdiği kart oyununu duyurmuştu.

Dota oyunlarında yer alan karakterlerden oluşan kartlarıyla oyuncuların ilgisini şimdiden çekmeyi başaran Artifact için uzun süredir beklenen açıklamayı bugün itibarıyla yapan Valve, oyunun 28 Kasım tarihinde çıkacağını duyurdu. İlk etapta Windows, MacOS ve Linux’a geleceği söylenirken, fiyatının 19.99 dolar olacağı söylendi.

Bilgisayardan sonra Android ve iOS platformlarına gelmesine kesin gözüyle bakılan Artifact’ın ücretsiz olarak yayınlanan rakiplerine karşı nasıl bir performans göstereceği merakla beklenirken, oyunun oldukça ayrıntılı ve uzmanlaşması zor oyunlardan olacağı dile getirildi. Oldukça eğlenceli görünen Artifact’in oynanış detaylarınaysa yukarıda yer alan videodan ulaşabilirsiniz.