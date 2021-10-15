Virgin Galactic'in Ticari Uzay Uçuşu Yine Ertelendi!

Virgin Galactic'in ticari uzay uçuşu tarihinin son ertelemeden önce ekim ayının ortasında yapılması bekleniyordu ancak son yapılan açıklamaya göre söz konusu uçuşun tarihinde bir kez daha ertelemeye gidildi.

Virgin Galactic'in Ticari Uzay Uçuşu Ne Zamana Ertelendi?

Virgin Galactic'in yolları yine bir aksilik ile kesişti. Şirket, 14 Ekim Perşembe günü yapmış olduğu açıklamada uzay turizminin başlangıcı niteliğindeki uçuşun bir kez daha ertelendiğini belirtti. Şirketin açıklamasına göre uzay turizminin başlanacağı tarihin 2022 yılının dördüncü çeyreğine ertelendi. Şirket daha önce uzay uçuşlarına gelecek yılın üçüncü çeyreğinde başlamayı umuyordu fakat son aksaklıklara bakılacak olursa bu mümkün olacak gibi görünmüyor.

Richard Branson tarafından kurulan şirket hala ücretli uzay uçuşları ile ilgili bazı aksiliklerle uğraşıyor. Şirket tarafından daha önce yapılan bir duyuruda Unity 23'ün ekim ayının ortasına kadar uçmayacağı bildirilmişti.

Virgin, görevin ilk olarak eylül sonu ya da ekim başı olarak planlandığını ama bir tedarikçinin uçuş kontrol sisteminde olası bir üretim hatasına karşı kendilerini uyardığını belirtmişti.

Virgin Galactic'in CEO'su Michael Colglazier, uzay uçuşunun ertelenmesi hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Sağlam bir uçuş öncesi hazırlık yaklaşımımız var. Bizim için araçlarımızın bütünlüğünden daha önemli bir şey yok. Test uçuşu sürecimiz ve prosedürlerimiz, bu tür sorunları belirlemek ve çözüme kavuşturmak için titizlikle yönetilir. En kısa zamanda tekrar gökyüzüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Virgin ayrıca bir önceki erteleme duyurusunda yaptığı açıklamada bu ertelemenin FAA'nın açmış olduğu soruşturma ile herhangi bir bağlantısının olmadığını da vurgulamıştı. FAA, geçen haftalarda Richard Branson'ın da yer aldığı uçuşta rotadan çıkmasının bir parçası olarak soruşturma başlatmıştı. Uçuşun ne zaman başlayacağı da bu nedenle FAA'nın soruşturma tamamlandıktan sonra geçici uçuş yasağını kaldırmasına bağlı olduğu düşünülüyor.

Virgin Galactic, sorunun çözülmesinin 8 ya da 10 ay alabileceğini söyledi. Bunun sonucunda şirket, bir sonraki uçuşunun 2022 yılının ortasına kadar yapılmamasına karar verildi.

Virgin Galactic CEO'su Michael Colglazier, Virgin Galactin'in ticari uzay uçuşunun ertelenmesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şirketin önceliğinin şu anda güvenlik olduğunu ve bununla birlikte ticari hizmeti en verimli şekilde kullanıma sunmak için şirketin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti