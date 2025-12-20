Dev Android Üreticisinden Birçok Modele Android 16 Müjdesi

Android telefon pazarının önde gelen üreticilerinden vivo, Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesini dağıtmayı sürdürüyor. Şu ana kadar birçok modelini yeni sürüme yükselten şirket, şimdi de daha fazla cihaz için güncelleme müjdesi verdi. İşte Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesini almaya başlayan vivo modelleri...

OriginOS 6 Güncellemesi Alan vivo ve iQOO Modelleri

Kasım ayının başında vivo X200 serisi, iQOO 13 ve vivo X Fold 5 gibi amiral gemisi modellere sunulan OriginOS 6 güncellemesi, artık X100 serisi, V60 serisi ve V50 serisi de dahil olmak üzere birçok modele daha ulaşmaya başladı. 3-5 GB boyutundaki bu güncelleme kademeli şekilde dağıtılıyor. Ayrıca şu an için bazı ülkelerde sunuluyor. Fakat önümüzdeki zamanlarda bu kapsam genişleyecektir. Yükseltme alan modellerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

vivo

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X200 FE

Vivo X100

Vivo X100 Pro

Vivo V60

Vivo V60e

Vivo V50

Vivo V50e

Vivo T4 Ultra

iQOO

iQOO 12

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9 Pro

OriginOS Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Öncelikle Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Sistem Güncellemesi bölümüne ulaşın. Güncelleme görünüyorsa indirebilir ve kurulumu başlatabilirsiniz.

OriginOS 6 Yenilikleri

OriginOS 6, daha sade ve modern bir arayüzle birlikte gelirken akıcı animasyonlarıyla genel sistem performansında da önemli iyileştirmeler sunuyor. Güncellemenin öne çıkan yenilikleri arasında batarya ve enerji yönetimine yönelik yapay zekâ destekli optimizasyonlar yer alırken, ana ekran ve kilit ekranı için de daha fazla kişiselleştirme seçeneği bulunuyor.

