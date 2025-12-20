Dev Android Üreticisinden Birçok Modele Android 16 Müjdesi
vivo, Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesini daha fazla modele ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak birkaç telefon daha yükseltme aldı.
⚡ Önemli Bilgiler
- OriginOS 6, daha önce vivo X200 serisi, iQOO 13 ve vivo X Fold 5 için sunulmuştu.
- Şimdi X100, V60 ve V50 serileri dahil olmak üzere birçok modele dağıtılmaya başlandı.
- Yaklaşık 3–5 GB boyutundaki güncelleme şu anda sınırlı sayıda ülkede kademeli olarak yayınlanıyor.
Android telefon pazarının önde gelen üreticilerinden vivo, Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesini dağıtmayı sürdürüyor. Şu ana kadar birçok modelini yeni sürüme yükselten şirket, şimdi de daha fazla cihaz için güncelleme müjdesi verdi. İşte Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesini almaya başlayan vivo modelleri...
OriginOS 6 Güncellemesi Alan vivo ve iQOO Modelleri
Kasım ayının başında vivo X200 serisi, iQOO 13 ve vivo X Fold 5 gibi amiral gemisi modellere sunulan OriginOS 6 güncellemesi, artık X100 serisi, V60 serisi ve V50 serisi de dahil olmak üzere birçok modele daha ulaşmaya başladı. 3-5 GB boyutundaki bu güncelleme kademeli şekilde dağıtılıyor. Ayrıca şu an için bazı ülkelerde sunuluyor. Fakat önümüzdeki zamanlarda bu kapsam genişleyecektir. Yükseltme alan modellerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
vivo
- Vivo X Fold 3 Pro
- Vivo X200 FE
- Vivo X100
- Vivo X100 Pro
- Vivo V60
- Vivo V60e
- Vivo V50
- Vivo V50e
- Vivo T4 Ultra
iQOO
- iQOO 12
- iQOO Neo 10
- iQOO Neo 10R
- iQOO Neo 9 Pro
OriginOS Güncellemesi Nasıl Yapılır?
- Öncelikle Ayarlar uygulamasına giriş yapın.
- Sistem Güncellemesi bölümüne ulaşın.
- Güncelleme görünüyorsa indirebilir ve kurulumu başlatabilirsiniz.
OriginOS 6 Yenilikleri
OriginOS 6, daha sade ve modern bir arayüzle birlikte gelirken akıcı animasyonlarıyla genel sistem performansında da önemli iyileştirmeler sunuyor. Güncellemenin öne çıkan yenilikleri arasında batarya ve enerji yönetimine yönelik yapay zekâ destekli optimizasyonlar yer alırken, ana ekran ve kilit ekranı için de daha fazla kişiselleştirme seçeneği bulunuyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.