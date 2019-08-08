Vivo iQOO Pro 5G'nin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Vivo'nun yeni akıllı telefonu Vivo iQOO Pro 5G hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Vivo iQOO Pro 5G'nin tanıtılacağı tarih ortaya çıktı.

Vivo iQOO Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Qualcomm'un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 855 Plus ile beraber gelmesi beklenen Vivo iQOO Pro 5G 22 Ağustos'ta resmi olarak tanıtılacak. Vivo yeni tanıtacağı akıllı telefonun özellikleri hakkında detay vermekten kaçındı.

Söylentilere göre, Vivo iQOO Pro 5G'de 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunacak. Cihazın 44 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi ile geleceğine kesin gözüyle bakılmakta.

4.500 mAh bataryadan güç alması beklenen Vivo iQOO Pro 5G'nin arka tarafında 3 adet kamera sensörünün olacağı söylenmekte. Akıllı telefon adından da anlaşılacağı üzere 5G teknolojisini destekleyecek.

Vivo iQOO Pro 5G'nin satış fiyatının 650 dolar civarlarında olması bekleniyor. Cihazın farklı varyasyonlarının da tanıtılacağı bilgisi bulunmakta.

Vivo iQOO Pro 5G hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın.

Sizler Vivo iQOO Pro 5G hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihazın sızdırılan özellikleri nasıl? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!