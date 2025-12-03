iPhone Sanılan Android Amiral Gemisi, Performans Testinde Şov Yaptı!

Çinli akıllı telefon üreticilerinden vivo, S50 Pro Mini modeli üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde görüntüleri ortaya çıkan model, şimdi ise Geekbench kayıtlarında görüntülendi. Böylelikle benchmark sonuçları netleşti. Peki nasıl bir performans sunacak?

vivo S50 Pro Mini Geekbench Sonuçları

V2527A model numarasıyla Geekbench’te ortaya çıkan cihazın bu ay Çin’de tanıtılması bekleniyor. Küresel pazarda ise vivo X300 FE adıyla piyasaya sürüleceği öne sürülüyor. Kısa süre önce ortaya çıkan benchmark sonuçlarıysa cihaz duyurulmadan önce hangi özellikleri taşıyacağına dair ipuçları veriyor.

vivo, S50 Pro Mini’nin Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alacağını daha önce açıklamıştı. Geekbench kaydı da bunu doğruluyor. Cihazın Android 16 ile çalıştığı ve 16 GB RAM’e sahip olduğu görülüyor. Performans tarafında ise tek çekirdekte 2778, çok çekirdekte 9344 puan elde ettiği belirtiliyor.

Beklenen vivo S50 Pro Mini Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,31 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kameralar: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop kamera + ultra geniş açılı kamera

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69

Parmak İzi Sensörü: 2. nesil 3D ekran altı parmak izi sensörü

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 65W

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, 6,31 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olacak. Bu panelin 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacağı belirtiliyor. Bellek tarafında 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB opsiyonları bulunacak.

Arka taraftaki kamera kurulumunun 50 MP ana, 50 MP periskop telefoto ve ultra geniş açılı kameradan oluşacağı söyleniyor. Ayrıca 6.500 mAh batarya ve 65W hızlı şarj desteği de beklenen vivo S50 Pro Mini özellikleri arasında yer alıyor. Son olarak modelin tasarım açısından iPhone Air'i hatırlattığını da söyleyebilmek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasına girmesi beklenen vivo S50 Pro Mini'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.