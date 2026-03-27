vivo'nun 144Hz Ekranlı Telefonu Yolda! 9.020 mAh Bataryası Var

vivo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı T5 Pro için geri sayım başladı. Son gelişmeler telefonun temel teknik özelliklerini ortaya koyuyor. Buna göre cihaz orta segment bir kullanıcı deneyimi sunacak. İşte merak edilen detaylar!

vivo T5 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran : 6.8 inç AMOLED

: 6.8 inç AMOLED Ekran çözünürlüğü : 1.5K

: 1.5K Ekran Yenileme hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Batarya kapasitesi: 9020 mAh

9020 mAh Şarj : 90W kablolu hızlı şarj

: 90W kablolu hızlı şarj Arka kamera : 50 MP Sony IMX882

: 50 MP Sony IMX882 Video kaydı: 4K

4K Dayanıklılık : IP68/IP69 suya ve toza dayanıklılık

: IP68/IP69 suya ve toza dayanıklılık Yazılım: OriginOS 6

vivo T5 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir kaynaklara göre vivo T5 Pro modelinde 6,8 inç boyutlarında 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar cihazın sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi yaşayabilecekler.

Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak, geçen yıl piyasaya sürülen vivo T4 Pro'da 120Hz yenileme hızlarını destekleyen 6,7 inçlik AMOLED bir ekran tercih edilmişti. Bunları göz önüne alarak yeni modelde yenileme hızının artırılması beklenirken ekran boyutunun ise bir miktar küçülebileceğini söyleyebiliriz.

vivo T5 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Modelde Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti, bir adet 2.7 GHz ARM Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz ARM Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 810 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bu yonga seti halihazırda POCO M8 Pro, Nothing Phone (4a), Redmi Note 15 Pro+ ve Infinix Note 60 Pro modellerinde karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte oyun performansında üzmüyor. PUBG Mobile gibi mobil oyunlarda ortalama 60 FPS performans verebiliyor.

vivo T5 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Telefonda 90W hızlı şarj desteğine sahip 9.020 mAh kapasiteli bir pil yer alacak. Selefinde ise aynı hızları destekleyen 6.500 mAh’lik bir batarya bulunuyordu. Bu da yeni modelle birlikte kullanıcıların daha uzun pil ömrü elde edeceğini ve sık sık şarj cihazı arama derdine düşmeyeceğini gösteriyor.

vivo T5 Pro Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Bilindiği üzere vivo T4 Pro, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı. Çinli markanın T5 Pro modelinde de selefinin lansman takvimine sadık kalması bekleniyor. Bu doğrultuda son dakika bir değişiklik yaşanmadığı sürece akıllı telefonun temmuz ya da ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

vivo T5 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo’dan şu an için T5 Pro’nun fiyatına ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak burada T4 Pro’nun 283 dolar (vergisiz 12.580 TL) fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim. Yeni modelin selefinden daha gelişmiş teknik özelliklere sahip olacağını dikkate aldığımızda 320 dolar seviyesinde fiyatlandırılması muhtemel. Buna vergileri dahil ettiğimizde 29 bin TL’ye denk geliyor.

Akıllı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise tam bir muamma. Şirket ülkemizde birçok modelini satışa sunsa da ne yazık ki T4 Pro bunlar arasında değil. Bu nedenle T5 Pro’nun Türkiye pazarına gelme ihtimali oldukça düşük görünüyor. Yine de en doğru bilgi için şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek gerekiyor.

Editörün Notu

vivo’nun yeni akıllı telefonunun bütçesi sınırlı kullanıcılar için ideal bir seçenek olacağını düşünüyorum. Özellikle 9.020 mAh kapasiteli bataryası şarj süresi konusunda benim gibi sık sık sorun yaşayan kullanıcılar için oldukça etkileyici görünüyor.