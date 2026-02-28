Çift 200 MP Kameralı Telefon İçin Tarih Netleşti!

Çinli üretici vivo'nun yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi X300 Ultra için önemli bir gelişme yaşandı. Güçlü işlemcisi, devasa kapasiteli bataryası ve kamera özellikleriyle dikkat çekecek akıllı telefonun küresel lansmanı için tarih netleşti. Görünüşe göre vivo X300 Ultra için geri sayım başladı.

vivo X300 Ultra, Mobil Dünya Kongresi'nde Gösterilecek

Henüz markanın ana vatanı Çin'de bile duyurulmayan vivo X300 Ultra'nın Mobil Dünya Kongresi'nde sergileneceği açıklandı. Mobil teknoloji dünyasının merakla beklediği etkinlik, 2-5 Mart tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek. Bu tarihler arasında ön gösterim yapacak marka sadece vivo olmayacak. Diğer üreticiler de yeni modellerini tüketicilerin karşısına çıkaracak.

vivo X300 Ultra'nın Mobil Dünya Kongresi'nde gösterilecek olması, cihazın küresel olarak da satışa çıkacağı anlamına geliyor. Geçen sene piyasaya sürülen vivo X300 ve X300 Pro, özellikleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Hatta ülkemizde de satışa çıkmışlardı. vivo X300 Ultra'nın da tüm gözleri üzerine çekmesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 Ultra'nın mart ayının ikinci haftasında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Lansmanın hemen ardından ise ön sipariş süreci başlayacak. Telefonun küresel olarak ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

vivo X300 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,82 inç, 2K çözünürlük, LTPO OLED, 120 Hz yenileme hızı

6,82 inç, 2K çözünürlük, LTPO OLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ön Kamera: 50 MP, Samsung ISOCELL JN5

50 MP, Samsung ISOCELL JN5 Arka Kameralar: 200 MP Sony LYT-901 Ana Kamera (OIS) 200 MP Samsung HPB Periskop Telefoto (3.7x Optik Zoom) 50 MP Sony LYT-828 Ultra Geniş Açı

Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Şarj Hızı: 100W kablolu, 40W kablosuz

Daha önceki iddialara göre vivo X300 Ultra, 6,82 inç boyutunda, 2K çözünürlükte LTPO OLED ekrana sahip olacak. Bu panel 120 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Telefonun kalbinde ise Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alacak. Oldukça güçlü olan bu yonga seti sayesinde cihaz, en iyi grafikli mobil oyunları bile çalıştırabilecek.

Ön tarafında 50 MP özçekim kamerasına yer verecek modelin arka tarafındaysa üç kamera bizleri karşılayacak. Bu kameralar sırasıyla 200 MP ana, 200 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açı şeklinde. Şimdiye kadar çift 200 MP kameralı akıllı telefon henüz piyasaya sürülmedi. Görünüşe göre vivo X300 Ultra, bir ilke imza atacak.

Son olarak 7.000 mAh batarya ve 100W kablolu / 40W kablosuz şarj hızı da beklenen vivo X300 Ultra özellikleri arasında.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak modelden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.