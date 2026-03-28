vivo'dan Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

vivo, yeni bir amiral gemisi kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. X300 Ultra olarak adlandırılan model, kısa bir süre önce Geekbench testine girdi. Piyasaya sürülmeye epey az bir süre kaldığı görülen cihaz, şimdi de SIRIM sertifikası aldı. Bu da akıllı telefonun kullanıcılarla buluşmadan önceki en önemli aşamalardan birini geride bıraktığını gösterdi.

vivo X300 Ultra Ne Sertifikası Aldı?

vivo X300 Ultra, V2652 model numarası ile SIRIM sertifikası aldı. Bu sertifikaya göre cihaz, yasal güvenlik standartlarına uygunluk kriterlerini karşılıyor. Yani cihazın piyasaya sürülmesinin önünde güvenlik açısından bir engel bulunmuyor. Aynı telefon, daha önce TKDN sertifikasyon platformunda görüntülenmişti. Bu da cihazın kısa süre sonra dünya genelinde tanıtılacağını ortaya koymuştu.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K RAM: 16 GB

16 GB Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Hızlı Şarj: 100W kablolu, 40W kablosuz

100W kablolu, 40W kablosuz Batarya: 6.600 mAh

6.600 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X300 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo X300 Ultra, 6,82 inçlik AMOLED ekranla birlikte gelecek. 2K çözünürlük sunacak olan bu telefonun ekran büyüklüğü, bir önceki model X200 Ultra ile aynı olacak. Hatırlayacak olursanız söz konusu model, kullanıcıların karşısına 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit maksimum parlaklık sunan bir telefonla çıkmıştı. Yani yeni telefonda da en az 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit parlaklık değeri görmemiz muhtemel.

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 i̇şlemcisinden güç alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Genshin Impact gibi yoğun grafikler içeren oyunda bile 60 FPS görmenize olanak tanıyor. PUBG Mobile gibi oyunlarda ise 120 FPS alabiliyorsunuz. 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.63 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek olmak üzere toplam 8 çekirdekle gelen işlemci, daha önce Honor Magic 8 Pro ve OnePlus 15 de dahil olmak üzere pek çok modelde tercih edilmişti.

Karşılaştırma yapmak gerekirse bir önceki model, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile piyasaya sürülmüştü. Bu işlemci de 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4.32 GHz hızında çlaışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'e benzer şekilde bu işlemcide de yüksek grafik kalitesine sahip oyunlarda sorun yaşamıyorsunuz.

vivo X300 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu cihazla 1080p, 4K ve hatta 8K video kaydı yapmak mümkün olacak. Bunun önceki modele göre çok büyük gelişme olduğunu belirtmek gerekiyor.

vivo X200 Ultra, 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ile piyasaya sürülmüştü. Yani X300 Ultra, kamera tarafında size çok daha büyük bir avantaj sunacak. Öte yandan önceki modelin ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Yeni modelde de bu çözünürlükte bir kamera görebiliriz.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 Ultra'nın tanıtımı, 30 Mart 2026'da gerçekleştirilecek. Çok kısa bir süre sonra kullanıcıların beğenisine sunulacak olan modelin özellikleri ve fiyatı da bu tanıtımla birlikte netlik kazanacak. Hatırlayacak olursanız X200 Ultra, güçlü işlemcisi ile birlikte geçen yılın Nisan ayında tanıtılmıştı. Yani vivo, X300 Ultra ile önceki modelin arasındaki farkı düşük tutmayı amaçlıyor.

vivo X300 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X300 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı konusunda herhangi bir resmî açıklamada bulunulmadı ancak vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu şu an Türkiye'de satılsa da bunların arasında X200 Ultra yer almıyor. O yüzden X300 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali şimdilik düşük görünüyor. Elbette ki vivo'nun planlarında değişikliğe gitme ihtimali bulunuyor. Böyle bir durum söz konusu olursa X300 Ultra da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

Editörün Yorumu

vivo X300 Ultra'nın sahip olduğu özellikler sayesinde çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini düşünüyorum. Geekbench'te tek çekirdek testinde 3 bin 468 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 644 puan elde etmişti. Bu, bize yeni amiral gemisinin hem günlük kullanım hem yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalarda sorunsuz bir deneyim sunacağını gösteriyor. Çift 200 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile gelmesi de önemli bir avantaj olacak. Böylece çok net görüntüler elde edebileceğiz.