vivo'dan 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Geliyor! 7.000 mAh Pili Var

vivo geçtiğimiz günlerde X300 Ultra ve X300s modellerini kullanıcıların beğenisine sundu. Çinli marka aradan çok zaman geçmeden X500 serisi üzerinde çalışmalarına başladı diyebiliriz. Son raporlar serinin en güçlü modeli olması beklenen vivo X500 Pro Max'in bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

vivo X500 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 9600 Pro

Ana Kamera: 50 Megapiksel 1/1.28 inç Sony LYT-838 sensör (LOFIC teknolojisi destekli)

Periskop Telefoto Kamera: 200 Megapiksel

Ultra Geniş Açılı Kamera: Çözünürlüğü belli değil, fakat daha yeni bir sensör kullanılacak

Batarya: 7000 mAh

vivo X500 Pro Max İşlemcisi Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynak kaynaklarına göre yaklaşan vivo X500 Pro Max modelinde MediaTek'in Dimensity 9600 Pro işlemcisi kullanılacak. Yonga seti henüz tanıtılmasa da geçmiş raporlar sayesinde neler beklememiz gerektiğini büyük oranda biliyoruz.

Dimensity 9600 Pro işlemcisi TSMC'nin N2P sürecinden geçecek. Yani, 2 nm mimariyle üretilecek. Bu da yonga setinin önceki modellere kıyasla daha yüksek performans sunacağı, daha az güç tüketeceği ve daha kompakt bir tasarıma sahip olacağı şeklinde yorumlanabilir.

Şu ana dek gelen bilgiler donanımın 2+3+3 çekirdek yapısına sahip olacağını gösteriyor. Bunu biraz daha açarsak yonga seti seleflerinin aksine bir değil, iki ultra çekirdeğiyle gelecek. Örneğin, amiral gemisi Dimensity 9500'da 1+3+4 çekirdekleri tercih edilmişti.

Maalesef, şu ana kadar yonga setiyle ilgili ortaya çıkan bilgiler bunlarla sınırlı. Oyun performansını ise Dimensity 9500 üzerinden tahminde bulunabiliriz. Örneğin, bu yongayla çalışan OPPO Find X9 Pro üzerinde yapılan testlerde Genshin Impact oyununda 60 FPS seviyesinde bir performans elde edilebiliyor. Yeni işlemcinin ise çok daha üst düzey bir oyun deneyimi sunması bekleniyor.

vivo X500 Pro Max Kamerası Nasıl Olacak?

Sızıntılara göre cihazda 50 megapiksel çözünürlüklü ve 1/1.28 inç boyutlarında bir ana kamera mevcut olacak. Bu kamera dinamik aralığı ve düşük ışık performansını artıran LOFIC teknolojisine sahip Sony LYT-838 sensörüne ev sahipliği yapacak.

Karşılaştıracak olursak, vivo X300 Pro’da LOFIC teknolojisi bulunmuyordu. Bu kapsamda cihazın ana kamerası Sony LYT-828 sensörünü kullanıyordu. Bu da vivo X500 Pro Max modelinin kamera tarafında daha iyi bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

Telefonda buna ek olarak 200 megapiksel çözünürlüğe sahip bir periskop telefoto kamerası yer alacak. Ultra geniş açı kamerasının ise çözünürlüğü henüz belli değil. Fakat, gelen bilgilere göre bu kamera yeni bir lensle gelecek.

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500 Pro Max modelinin bu yılın sonlarına doğru X500 serisinin diğer üyeleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Bilindiği üzere X300 serisi geçen yılın ekim ayında vitrine çıktı. Yeni seri için de benzer bir tarih belirlenebilir.

vivo X500 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Hatta şirket an itibariyle Türkiye'de X300 Pro modelini satıyor. Bu nedenle yaklaşan X500 Pro Max modelinin Türkiye pazarına gelme ihtimali söz konusu.

telefonun mevcutta bir selefi olmadığından fiyat konusunda kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat, X300 Pro'nun 99.999 TL'den satıldığını göz önüne aldığımızda X500 Pro Max'in de 110.000 TL seviyelerinde bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

vivo X500 Pro Max ile ilgili şu ana kadar ortaya çıkan detaylar beni heyecanlandırdı. Sızıntılara baktığımda cihazın kamera odaklı bir model olacağını görebiliyorum. Bununla birlikte 7.000 mAh kapasiteli pili ve Dimensity 9600 Pro işlemcisi de cihazı tam anlamıyla bir amiral gemisi yapacak gibi görünüyor.