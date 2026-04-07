vivo'nun 12 GB RAM'li Telefonuna Yeni Renk Seçeneği Geliyor

vivo, geçen günlerde 12 GB RAM, Snapdragon 8 Gen 5 işlemci ve 120 Hz yenileme hızı gibi özellikleriyle dikkat çeken X300 FE modelini global pazarlarda tanıttı. Görünüşe göre, halihazırda beyaz, pembe ve siyah renk seçeneklerine sahip olan bu akıllı telefon için çok yakında yeni bir renk seçeneği daha sunulacak.

vivo X300 FE'ye Hangi Renk Seçeneği Eklenecek?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre vivo X300 FE modeline yakında yeşil renk seçeneği eklenecek. Bazı kaynaklar söz konusu yeni renk opsiyonunun yalnızca Hindistan’da satışa sunulacağını belirtiyor. Yani Hindistan versiyonlarında global sürümdeki beyaz renk olmayacak ve yerine yeşil seçenek geçecek.

vivo X300 FE Türkiye'ye Satılacak mı?

vivo, ülkemizde oldukça aktif bir marka ve geniş bir ürün yelpazesini kullanıcılarla buluşturuyor. Buna X200 FE modeli de dahil. Bu nedenle kısa bir süre önce tanıtılan X300 FE’nin Türkiye’de satılma ihtimali oldukça yüksek. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

vivo X300 FE Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

An itibariyle şirketin resmi web sitesine baktığımızda vivo X200 FE modelinin 59.999 TL'den satıldığını görüyoruz. Selefinden daha güçlü teknik özelliklere sahip olduğunu düşündüğümüzde X300 FE’nin muhtemelen 65.000 ila 70.000 TL arasında fiyatlandırılması bekleniyor.

vivo X300 FE'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 5000 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 50 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Güncelleme Desteği: 5 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi

vivo X300 FE'nin Ekran Özellikleri Neler?

vivo X300 FE modelinde 6,31 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 1216 x 2640 piksel çözünürlük sunan LTPO AMOLED bir panel mevcut. Karşılaştıracak olursak, X200 FE'de de aynı ekran özellikleri kullanılıyor.

vivo X300 FE'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefona Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti güç veriyor. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemci, iki adet 3.8 GHz Qualcomm Oryon ve altı adet 3.32 GHz Qualcomm Oryon çekirdeklerine ek olarak Adreno 829 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bu yonga seti halihazırda realme Neo 8 ve OnePlus Ace 6T gibi telefonlarda da kullanılıyor. Oyun performansı da kullanıcıları üzmüyor. Örneğin, bu işlemciden güç alan iQOO 15R modeli üzerinde yapılan testlerde Genshin Impact oyununun 60 FPS seviyesinde çalışabildiğini görüyoruz. Yani en yüksek grafikli mobil oyunlar bile akıcı bir şekilde oynanabiliyor.

vivo X300 FE'nin Kamera Özellikleri Neler?

Cihazda 50 megapiksel ana, 50 megapiksel periskop telefoto ve 8 megapiksel ultra geniş açı kameralarından oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Önde ise 50 megapiksellik bir selefi kamerasına yer veriliyor. Selefi X200 FE'de de aynı kamera özellikleri tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Daha önce hiç yeşil renk seçeneği kullanmadım. Dürüst olmam gerekirse siyah rengini çok seviyorum. Örneğin, daha önce kullanmış olduğum Galaxy S24 Ultra titanyum siyah renkteydi. Bu nedenle X300 FE’ye gelecek yeşil renk seçeneğini büyük olasılıkla yalnızca yeşil rengi sevenlerin tercih edeceğini düşünüyorum.