WhatsApp Çoklu Cihaz, iPad'i Destekleyecek

WhatsApp çoklu cihaz özelliği ile kullanıcılar iPad'de kesintisiz mesajlaşma deneyimine kavuşacak. WABetaInfo tarafından paylaşılan yeni bir tweete göre dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasının yakın bir zamanda iPad kullanıcılarını memnun edecek bir güncelleme alacak.

Haziran ayında Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ile WhatsApp Başkanı Will Cathcart, Whatsapp Messenger ile ilgili yapılan bir grup sohbetinde platform için olası bir iPad uygulamasına değinmişti. Çoklu cihaz özelliği, bir kullanıcının telefonla birlikte aynı anda dört cihaza daha bağlanmasına olanak tanıyor.

iPad'in yaklaşan bir güncelleme ile özellik tarafından desteklenmeye başlayacağı açıklandı. WABetaInfo'ya göre yayımlanacak yeni güncellemenin ardından söz konusu cihaz da desteklenen cihazlar arasına girecek. Yeni güncelleme ile özellik yalnızca Apple'ın iPad'ini değil aynı zamanda Android tabletleri de desteklemeye başlayacak.

• Is WhatsApp for iPad a web app? No, it's a native app!

• Will WhatsApp for iPad work independently? Yes.

• Is WhatsApp for iPad already available? No.

• WhatsApp beta for iPad? If you have WhatsApp beta for iOS, you will automatically have the iPad version in the future. https://t.co/aQYBBtW7Sb — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 21, 2021

WhatsApp Çoklu Cihaz Nedir, Ne İşe Yarar?

Herhangi bir WhatsApp Messenger kullanıcısının akıllı telefonunun dışındaki cihazlarla da sohbetlerine erişmesine ve kişileri ile konuşmasını sürdürmesine olanak tanıyan bir özellik.

Çoklu cihaz ile ilgili söylentiler ilk olarak 2020 yılının başlarında ortaya çıktı. Özellik daha sonra haziran ayına doğru Zuckerberg ve Cathcart tarafından doğrulandı.

Yeni özellik sadece bir telefonla sınırlı, ikinci bir telefonu desteklenmiyor ancak ikinci bir telefon yerine tablet ve benzeri cihazlar kullanılabilecek.

Her kullanıcı maksimum dört cihaza kadar bağlantı kurabilir. Kullanıcının başka bir cihazda oturumu sürdürmek için telefonunu yanında tutmasına gerek yok.

WhatsApp'a eğer telefondan 14 günden fazla bir süre boyunca girilmezse mevcut oturumlar otomatik olarak sonlandırılır. Bu, kullanıcı güvenliği açısından getirilen bir önlem. Kullanıcının mevcut oturumlarının açık kalabilmesi için 14 günlük süre dolmadan hesabının açık olduğu telefondan anlık mesajlaşma uygulamasına girmesi gerekiyor.

İnternet ve akıllı telefonlar artık hemen hemen herkes tarafından kullanıldığından ve akıllı telefon kullanıcılarının en çok kullandığı mesajlaşma uygulamalarından biri WhatsApp olduğundan anlık mesajlaşma uygulamasının Facebook'a büyümesine olan katkısı oldukça büyük.

Dünya artık sürekli hareket halinde olduğundan böylesine önemli bir uygulamanın kullanılabilmesi için telefona ihtiyaç duyulması çoğu kullanıcı için büyük bir sorun oluşturuyordu. WhatsApp çoklu cihaz desteği sayesinde bu sorunun da ortadan kalkması bekleniyor.