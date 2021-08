WhatsApp Çoklu Cihaz, iPad'i Destekleyecek

WhatsApp çoklu cihaz özelliği ile kullanıcılar iPad'de kesintisiz mesajlaşma deneyimine kavuşacak. WABetaInfo tarafından paylaşılan yeni bir tweete göre dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasının yakın bir zamanda iPad kullanıcılarını memnun edecek bir güncelleme alacak.

Haziran ayında Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ile WhatsApp Başkanı Will Cathcart, Whatsapp Messenger ile ilgili yapılan bir grup sohbetinde platform için olası bir iPad uygulamasına değinmişti. Çoklu cihaz özelliği, bir kullanıcının telefonla birlikte aynı anda dört cihaza daha bağlanmasına olanak tanıyor.

iPad'in yaklaşan bir güncelleme ile özellik tarafından desteklenmeye başlayacağı açıklandı. WABetaInfo'ya göre yayımlanacak yeni güncellemenin ardından söz konusu cihaz da desteklenen cihazlar arasına girecek. Yeni güncelleme ile özellik yalnızca Apple'ın iPad'ini değil aynı zamanda Android tabletleri de desteklemeye başlayacak.

• Is WhatsApp for iPad a web app? No, it's a native app!

• Will WhatsApp for iPad work independently? Yes.

• Is WhatsApp for iPad already available? No.

• WhatsApp beta for iPad? If you have WhatsApp beta for iOS, you will automatically have the iPad version in the future. https://t.co/aQYBBtW7Sb