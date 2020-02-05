WhatsApp'ın PC Sürümünde Güvenlik Açığı Tespit Edildi

WhatsApp'ın PC sürümünde güvenlik açıkları olduğu tespit edildi. Araştırmalara göre WhatsApp'ın bilgisayar versiyonunda güvenlik problemleri mevcut.

Belki de en popüler sosyal medya uygulaması olan WhatsApp, günümüzde neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Uygulamanın sahipleri her ne kadar güvenlik problemlerini çözmeye çalışsalar da böyle sorunlar olabiliyor. Bir siber güvenlik araştırmacısı olan PerimeterX ve JavaScript uzmanı Gal Weizman birlikte yaptıkları çalışma ile WhatsApp'ın bilgisayar sürümünde büyük bir güvenlik problemi olduğunu tespit ettiler.

WhatsApp ile beraber gelen İçerik Güvenliği Politikası'nda bulunan bir hata nedeniyle kötü niyetli kişilerin masaüstü sürümlerde kötü amaçlı komutlar çalıştırabildikleri ortaya çıktı. Bu açık sayesinde kötü niyetli kişilerin, WhatsApp kullanıcılarına gönderilen iletilere kötü amaçlı kod veya bağlantılar eklediği belirlendi. Bu bağlantılar veya kodlar ile yerel dosya sisteminden okuma izinleri de alınabiliyor. Tabii bunlar gözle görülebilir şeyler değil.

Yine aynı araştırmacılar Chrome ve Safari gibi tarayıcıların bu güvenlik problemlerine karşı önlem aldığını ancak hala bu sorunla karşı karşıya olduklarını da dile getirdi. Bakalım WhatsApp'ın sahibi olan Facebook durumu ne zaman çözüme kavuşturacak?