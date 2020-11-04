Microsoft, Windows 10 Denetim Masasını Devre Dışı Bırakıyor

Microsoft'un yeni güncellemesiyle birlikte Windows 10 Denetim Masası devre dışı bırakılmaya başlandı. Eski Windows kullanıcıların neredeyse eli ayağı olan Denetim Masasının yerine gelecek uygulama da belli oldu. İşte yeni Windows 10 güncellemesi.

ABD'li teknoloji devinin bir süredir klasik Windows Denetim Masasını kullanımdan kaldırmaya çalıştığını biliyorduk ve şimdi Microsoft bunu gerçekleştiriyor gibi görünüyor: Windows'un ikonikleşen Denetim Masası iptal ediliyor, bunun yerine Ayarlar menüsü ön plana çıkartılıyor.

Windows 10 için sunulan en son özellik güncellemeleri, kullanıcılara daha modern bir tasarım sunmak amacıyla belirli Denetim Masası öğelerini "Ayarlar" uygulamasına taşıyor. Böylece Denetim Masası'nın temel bölümleri yavaş yavaş Ayarlar'a geçiş yapacak ve klasik Denetim Masası uygulaması devre dışı bırakılacak.

Windows 10 Denetim Masası devre dışı: İşte yerini alacak uygulama

WL tarafından keşfedilen rapora göre, Windows Denetim Masası'na yönlendirilen bağlantılar artık klasik sayfaları açmıyor, bunun yerine Windows 10 Ayarlar uygulamasına yönlendiriyor. Aynı zamanda üçüncü taraf uygulamalar ve daha önce Denetim Masası'na bağlanan Dosya Gezgini'ndeki kısayollar da artık Ayarlar uygulamasına yönlendiriyor.

Klasik Denetim Masasının devre dışı bırakılması yeni Windows kullanıcıları için iyi bir haber olsa da, kesinlikle Windows'un daimi müşterilerini üzecek gibi gözüküyor. Özellikle Windows 7'den Windows 10'a geçen kullanıcılar göz önüne alınırsa, Ayarlar uygulamasına alışmak zaman alacak gibi gözüküyor.

Windows 7'deki Denetim Masası, işletim sistemindeki her özelliğe gidebileceğiniz bir uygulamaydı ve Windows 7 kullanıcıları, mevcut özellikleri ayarlama konusunda genellikle tanıdık bir menü olarak buradan yardım alıyordu.

Tüm bu alışılmış kullanıma rağmen Windows 7'nin kullanımdan kaldırıldığını hatırlatmak gerekiyor (Ocak 2020'den bu yana güncelleme almıyor). Windows 7 kullanıcılarını Windows 10'a aktarmaya çalışan Microsoft, yeni sisteminde ise tasarımsal değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar için Ayarlar uygulamasına geçiş oldukça kafa karıştırıcı olabilir.

İyi haber şu ki, Microsoft bu geçişi olabildiğince basit hale getirmeye çalışıyor. Bu nedenle Denetim Masası yeni güncellemeyi yükleseniz de kullanılabilir olacak. Ancak bazı özelliklere erişmek için kullanıcıları Ayarlar uygulamasına yönlendiren Windows 10'un geleceğinde Denetim Masasının olmayacağını hatırlatalım.

Windows 10'da keşfedilen yeni güvenlik açığına karşı kullanıcıları uyaran Microsoft'un en yeni Windows 10 güncellemelerini almak için aşağıda bulunan bağlantıdan Windows 10 uygulamasını edinebilir ve bilgisayarınızı tehlikelerden koruyabilirsiniz.