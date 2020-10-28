Yeni Windows 10 Güncellemesi İle Flash Player'ın Fişi Çekildi

Microsoft, Windows işletim sisteminin yaklaşık olarak on yıldan uzun bir zamandır bir parçası olan eski ve gereksiz dosyaları kaldırmak için manuel olarak indirip yükleyebileceğiniz yeni bir Windows 10 güncellemesi yayımladı. Microsoft, yeni güncellemeyi indirip yükleyen kişilerin bilgisayarında Flash Player ve onunla ilgili tüm dosyaların silinmesine yardımcı oluyor.

Windows 10 Güncellemesi, Flash Player'ı Tamamen Bitirdi

Adobe, Flash Player desteğinin 2020 yılının aralık ayında sona ereceğini zaten açık ve net bir şekilde ifade etmişti. Yeni yayımlanan Windows 10 güncellemesi sadece bu süreci daha da hızlandırıyor. Adobe ayrıca Microsoft Edge, Google Chrome ve diğer web tarayıcılarında bulunan Flash eklentisini durdurmayı planlıyor.

Adobe tarafından geliştirilen program yirmi yılı aşkın bir zamandır web kullanıcılarını web tabanlı oyunlarla eğlendiriyor ve Flash ile geliştirilen sitelerde yer alan bilgiler sayesinde internet kullanıcılarının belirli konulara ilişkin bilgi sahibi olmasına yardımcı oluyordu. Flash Player bir zamanlar her ne kadar internetin olmazsa olmazlarından biri konumunda olsa da şirket güvenlik açığı başta olmak üzere birbirinden çeşitli nedenlerden ötürü bu yazılımın fişini çekeceğini söyledi.

Microsoft, Windows 10 KB4577586 ile bu programın fişinin çekileceğini duyurdu ancak güncelleme şu an Windows 10 kullanıcılarının bilgisayarına doğrudan yüklenmedi. Şirket, Adobe tarafından belirtilen son tarihe göre fişini çekeceğini söyledi. Buna bağlı olarak Microsoft'un yeni Windows 10 güncellemesi kullanıcıların bilgisayarına 2021 yılından önce yüklenmeyecek.

Adobe'nin yazılımını Windows 10 bilgisayarlardan kaldıran güncellemeyi indirmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

• Microsoft'un güncellemeleri yayımladığı sayfaya gidin.

• Arama kutusu ile "KB4577586" kodunu aratın.

• Kullandığınız Windows 10 sürümünü bulun ve bu satırın en sonunda yer alan "Yükle" butonuna tıklayın.

• Daha eski sürümleri kullanıyorsanız ikinci sayfayı kontrol edin.

• Bilgisayarınıza indirilen .msu dosyasına çift tıklayın ve sizden istendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.