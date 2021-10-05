Windows 11 Yükleme Medyası Oluşturma Aracı

Windows 11 Yükleme Medyası Oluşturma aracını Windows 11 USB hazırlama, Windows 11 USB indirme işlemi için kullanabilirsiniz.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows 11 Media Creation Tool (Windows 11 USB/DVD Download Tool), Windows 11 USB hazırlamak isteyen kullanıcılar için hazırlanmış ücretsiz bir araç.

Windows 11 Yükleme Medyası Oluşturma

Yeni satın aldığınız veya mevcut kullandığınız PC’ye Windows 11’i yeniden yüklemek veya temiz kurulum yapmak istiyorsanız, önyüklenebilir USB veya DVD oluşturmak üzere Windows 11 yükleme medya oluşturma aracını indirmek için bu seçeneğini kullanabilirsiniz.

Windows 11 USB Hazırlama

Microsoft, doğrudan Windows 11 USB indirme seçeneği sunmaz; yalnızca Windows 11 ISO indirmeleri sunar. Windows 11 yükleme medyası oluşturma aracını kullanarak USB aygıtınız üzerinden Windows 11 kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek Windows 11 yükleme medyası oluşturabilirsiniz:

Windows 11 medya oluşturma aracını indirdikten sonra çalıştırın. (Aracı çalıştırmak için yönetici olmanız gerekir.)

Lisans koşullarını kabul edin.

Ne yapmak istiyorsunuz? sayfasında “Başka bir PC için yükleme medyası oluşturma”yı seçerek ilerleyin.

Windows 11 için dil, sürüm, mimari (64 bit) seçimini yapın.

Kullanmak istediğiniz medyayı seçin. USB flash sürücünüzde en az 8 GB boş alan olması gerekir. Flash sürücüdeki tüm içerik silinir.

Windows 11 Nasıl Yüklenir?

Windows 11 yüklemek istediğiniz PC’ye USB flash sürücüyü takın.

PC’nizi yeniden başlatın. (PC’niz USB aygıttan otomatik olarak önyükleme yapmazsa (başlamazsa) önyükleme menüsünü açmanız veya PC’nizin BIOS veya UEFI ayarlarından önyükleme sırasını değiştirmeniz gerekebilir. Önyükleme menüsü açmak veya önyükleme sırasını değiştirmek için PC’niz açıldıktan sonra F2, F12, Delete veya Esc tuşuna basın. Önyükleme seçeneklerinde USB aygıtınızın listelendiğini görmüyorsanız BIOS ayarlarında Güvenli Önyüklemeyi geçici olarak devre dışı bırakın.)

Windows Yükle sayfasından dil, saat ve klavye tercihlerinizi belirleyin ve İleri’ye tıklayın.

Windows Yükle’yi seçin.

Windows 11 ISO İndir

Windows 11 Disk Görüntüsü (ISO), Windows 11’i yüklemek için önyüklenebilir yükleme medyası (USB flash sürücü, DVD) veya imaj dosyası (.ISO) oluşturmak isteyen kullanıcılar içindir. Windows 11 ISO indirme sayfasından Windows 11 ISO Türkçe 64-bit son sürümü indirip yükleyebilirsiniz.

Windows 11 Sistem Gereksinimleri

Windows 11 yüklemek istediğiniz PC’nin şu özellikleri karşıladığından emin olun. (Windows 11’i bilgisayara yüklemeye ilişkin minimum sistem gereksinimleridir.)