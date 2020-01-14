Windows 7 Desteği Bitti, Windows 10'a Ücretsiz Yükseltme Hala Mümkün

Microsoft, çok yakında Windows 7’ye desteği kesecek. Windows 7’den Windows 10’a yükseltmeyi düşünenler için ücretsiz geçiş teklifi hala geçerli.

22 Ekim 2009’da yayımlanan Windows 7 için 10 yıllık ürün desteği sunulacağı Microsoft tarafından belirtilmişti. O gün geldi; 14 Ocak 2020 itibarıyla Windows 7 PC’lere yazılım güncelleştirmeleri verilmeyecek. Bilgisayarın korunmasına yardımcı olan önemli güncellemelere ek olarak Windows Update için destek de kesilecek. Microsoft, kullanıcıların Windows 10’a geçiş yapmalarını şiddetle tavsiye ediyor. Yalnız kulllanıcıların kafasındaki soru işaretlerinden biri Windows 7’den Windows 10’a yükseltmek ücretsiz mi? Windows 10 tanıtıldığında kullanıcılara 12 ay içerisinde Windows 7 veya 8.1’den Windows 10’a ücretsiz geçebilecekleri söylenmişti. 1 sene doldu ancak Microsoft çalışanlarından biri bunun bir pazarlama taktiği olduğunu söyledi. Yani Windows 7 veya 8.1’li bir PC kullanıyorsanız Windows 10’a hala ücretsiz geçme imkanınız var. Ek ücret ödemeden ve lisans satın almadan Windows 7’den Windows 10’a geçiş yapabilirsiniz. Peki, Windows 7’den Windows 10’a nasıl geçilir?