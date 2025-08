Wolfenstein Serisinde %85'e Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Wolfenstein serisinde yer alan oyunları seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Wolfenstein II: The New Colossus ve Wolfenstein: The Old Blood dahil olmak üzere birçok oyunun fiyatı düştü.

13 Ağustos 2025 tarihinde saat 20.00'de sona erecek kampanya kapsamında Wolfenstein II: The New Colossus yüzde 85 oranında indirime girdi. MachineGames tarafından geliştirilen FPS oyunu 23,99 dolar (975 TL) yerine 3,59 dolara (146 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

MachineGames tarafından geliştirilen Wolfenstein: The Old Blood yüzde 75 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği 2015 yapımı oyun 11,99 dolardan (487 TL) 2,99 dolara (121 TL) düştü. Oyunun 76 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

En iyi VR oyunları arasında yer alan Wolfenstein: Cyberpilot yüzde 75 oranında indirime girdi. Arkane Studios ve Machine Games tarafından geliştirilen oyun 11,99 dolar yerine 2,99 dolara satılıyor. İndirime giren Wolfenstein oyunlarının tamamı şu şekilde:

İndirime Giren Wolfenstein Oyunları