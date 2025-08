Call of Duty Serisinde Dev İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Call of Duty serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Battle.net'teki Oyun Fırsatları kampanyası ile birlikte Call of Duty: Modern Warfare II ve Call of Duty: Vanguard daihl olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü.

13 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Call of Duty: Black Ops 4 yüzde 67 oranında indirime girdi. 2018 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 1.559,99 TL'den 514,79 TL'ye düştü.

İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan Call of Duty: Vanguard yüzde 60 oranında indirime girdi. 2023 yılında çıkan oyun 1.559,99 TL yerine 623,99 TL'ye satılmaya başlandı. Call of Duty Modern Warfare 3 ise yüzde 50 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 1.999,99 TL'den 999,99 TL'ye düştü.

Yüzde 60 oranında indirime giren Call of Duty: Modern Warfare II 1.819,99 TL yerine 727,99 TL'ye satılıyor. Call of Duty: Black Ops Cold War ise yüzde 67 indirim ile 1.559,99 TL yerine 514,79 TL'ye satılmaya başlandı.

İndirime Giren Call of Duty Oyunları