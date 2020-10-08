Xbox Game Pass iPhone ve iPad'e Gelecek mi?

Xbox Game Pass App Store'a ne zaman gelecek, iPhone ve iPad sahipleri Xbox Game Pass'ı ne zaman kullanacak? Xbox Game Pass App Store için hala yasaklı durumdayken, eski App Store direktörü bu konuda Apple'ı suçluyor.

Xbox Game Pass üzerinden ayda 45 TL karşılığında 100'den fazla oyunu akıllı telefona ve tablete aktarabilirsiniz ancak bu hizmet şu anda Apple'ın iPhone ve iPad ürünlerinde mevcut değil. App Store eski direktörü Phil Shoemaker'a göre bu, Apple Arcade'in rakibi olarak görmesinden kaynaklanıyor.

Phil Shoemaker yaptığı açıklamada Xbox Game Pass'ın App Store'a gelmemesi için hiçbir neden olmadığını ve Apple'ın açıkça kendi hizmeti olan Apple Arcade'i ön plana çıkarmak için bunu yaptığını söyledi.

"Apple'ın oyun hizmeti Apple Arcade, üçüncü taraf geliştiriciler tarafından sunulsaydı, izin verilmeyen bir uygulama türü olarak gösterilecekti. Ancak Apple, mevcut App Store politikasını ihlal etmesine rağmen mağazada kendi uygulamasına izin veriyor"

Apple Arcade, kullanıcıların iPhone, iPad ve Mac gibi Apple aygıtları üzerinden oyun kitaplığına erişmesini sağlayan abonelik tabanlı bir hizmettir. Apple daha önce Xbox Game Pass ve Google Stadia gibi benzer oyun abonelik hizmetlerini yayınlamayı defalarca reddetmişti.

Xbox Game Pass App Store'a ne zaman gelecek?

Ağustos ayı başında bir Apple sözcüsü Apple'ın, bu uygulamaların kitaplıklarındaki her oyunu inceleyemediğinden dolayı izin verilmediğini söylemişti: "Mağazamıza girmeden önce tüm uygulamalar, müşterileri korumayı ve geliştiricilere adil ve eşit bir oyun alanı sağlamayı amaçlayan yönergelere göre incelenir. Fakat oyun akış hizmetlerindeki oyunları incelememiz mümkün değil."

Eski App Store direktörü Shoemaker ise Apple'ın iddia ettiği gibi kullanıcıları korumadığını, 'keyfi' ve 'tartışılabilir' App Store onay kurallarını uyguladığını ve App Store üzerindeki kontrolü rakiplere karşı bir silah olarak kullandığını söyledi.

Hatırlayacağınız üzere 15 Eylül'de Microsoft, video oyun sektöründe büyük bir adım attı ve Netflix tarzı yerleşik bir kitaplığa sahip dünyanın ilk oyun akışı hizmeti olan Xbox Game Pass'ı sundu. Bu hizmet sayesinde konsol veya bilgisayar oyunlarına her yerden erişim sağlanabiliyor. Xbox Game Pass nedir diye merak ediyorsanız sizi bu yazımıza alalım.