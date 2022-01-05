Yeni Xbox Game Pass Oyunları Belli Oldu (Ocak 2022)

Bu ay eklenecek yeni Xbox Game Pass oyunları duyuruldu. Ocak ayının ilk yarısında popüler abonelik hizmetinin kütüphanesine oldukça başarılı video oyunları eklenecek. Bu oyunlar arasında Mass Effect Legendary Edition da yer alıyor. Listeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ocak 2022 Xbox Game Pass Oyunları Neler?

Embr (Bulut, Konsol ve PC) - 6 Ocak

Mass Effect Legendary Edition (Konsol ve PC) - 6 Ocak

Outer Wilds (Bulut, konsol ve PC) - 6 Ocak

Spelunky 2 (Konsol ve PC) - 13 Ocak

The Anacrusis (Konsol ve PC) - 13 Ocak

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, ocak ayının ilk yarısında Xbox Game Pass isimli hizmetin kütüphanesine eklenecek yapımları duyurdu. Şirket tarafından paylaşılan listeye baktığımızda önümüzdeki günlerde oldukça başarılı video oyunlarının içerçik kütüphanesine ekleneceğini görüyoruz.

Buried Signal tarafından geliştirilen ve çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilen Gorogoa (bulut, konsol ve PC), 28 Ocak 2021 tarihinde piyasaya sürülen Olija (bulut, konsol ve PC) ve çeşitli bulmacaların yer aldığı The Pedestrian (bulut, konsol ve PC) isimli oyunlar dün itibarıyla popüler hizmetin kütüphanesine eklendi.

6 Ocak tarihinde Embr, Mass Effect Legendary Edition ve Outer Wilds isimli yapımlar eklenecek. Mass Effect serisinde yer alan üç oyunun yenilenmiş sürümlerini içeren Mass Effect Legendary Edition, 14 Mayıs 2021 tarihinde piyasaya sürüldü. Başarılı RPG serisi, yüksek inceleme puanları ile dikkat çekiyor.

Spelunky 2 ve The Anacrusis isimli video oyunlarının 13 Ocak tarihinde ekleneceği açıklandı. Yayıncılığını Mossmouth'un üstlendiği platform aksiyon roguelike oyunu, iki boyutlu bir yapıya sahip. Başarılı oynanış sistemi ve bölüm tasarımıyla ön plana çıkan yapım, çok sayıda oyuncu tarafından beğenildi.

Stray Bombay tarafından geliştirilen ve yayımlanan The Anacrusis, FPS türünü seven oyunculara hitap ediyor. Dört oyuncuya kadar co-op desteğine sahip olan video oyunu, oyuncuların keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyor.

Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar (15 Ocak)

Desperados III (Bulut, Konsol, PC)

Ghost of a Tale (PC)

Kingdom Hearts III (Konsol)

Mount & Blade: Warband (Bulut, Konsol, PC)

Pandemic (Konsol, PC)

Yiik: A Postmodern RPG (PC)

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