CarX Drift Racing Online'da, arkadaşlarınızı toplayın ve birlikte 11'den fazla haritada drift keyfi yaşayın.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyuncuları sanal drift ortamına sokan CarX Drift Racing Online, drifte adanmış bir yarış simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Drift için hazırlanmış özel pistlerde arabalarınızla birlikte en yüksek puanı yapabilir, arkadaşlarınızla oynayabilir ve gerçek sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Ayrıntılı fizik ayarlarını göz önüne alarak seçebileceğiniz 50'den fazla araç bulunuyor. Seçeceğiniz tüm araçlar birbirinden farklı tasarlanmış araçlardır. Eğer siz de bir drift hastasıysanız bu oyunu kesinlikle oynamalısınız.

Oyunun bir diğer güzel yanı ise 16 oyuncuya kadar gerçek zamanlı bir oyun modunu içerisinde barındırmasıdır. Arkadaşlarınızı toplayın, haritaya giriş yapın ve inanılmaz driftlerle puanlar kazanın. Ayrıntılı olarak ayarlarınızı düzenleyin, HD olarak oynayın ve direksiyon konsolunuzu bağlayarak simülasyon deneyimi yaşayın.

CarX Drift Racing Online İndir

Oyunda drift için tasarlanmış 11'in üzerinde harita bulunuyor. Hepsi birbirinden güzel virajlara sahip olan bu haritalarda, arkadaşlarınızla birlikte eğlenin ve aynı anda drift yapmaya çalışın. Ayrıca CarX Drift Racing Online'da zaman geçirmiş iyi oyuncular, farklı akrobasi hareketlerini de bu oyunda denemektedir. Eğer sizin de böyle bir isteğiniz varsa, CarX Drift Racing Online'ı indirerek gerçek bir simülasyon keyfi çıkarabilirsiniz.

CarX Drift Racing Online Sistem Gereksinimleri