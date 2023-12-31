CarX Drift Racing Online
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 5.86 GB
- Üretici CarX Technologies, LLC
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CarX Drift Racing Online'da, arkadaşlarınızı toplayın ve birlikte 11'den fazla haritada drift keyfi yaşayın.
Oyuncuları sanal drift ortamına sokan CarX Drift Racing Online, drifte adanmış bir yarış simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Drift için hazırlanmış özel pistlerde arabalarınızla birlikte en yüksek puanı yapabilir, arkadaşlarınızla oynayabilir ve gerçek sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Ayrıntılı fizik ayarlarını göz önüne alarak seçebileceğiniz 50'den fazla araç bulunuyor. Seçeceğiniz tüm araçlar birbirinden farklı tasarlanmış araçlardır. Eğer siz de bir drift hastasıysanız bu oyunu kesinlikle oynamalısınız.
Oyunun bir diğer güzel yanı ise 16 oyuncuya kadar gerçek zamanlı bir oyun modunu içerisinde barındırmasıdır. Arkadaşlarınızı toplayın, haritaya giriş yapın ve inanılmaz driftlerle puanlar kazanın. Ayrıntılı olarak ayarlarınızı düzenleyin, HD olarak oynayın ve direksiyon konsolunuzu bağlayarak simülasyon deneyimi yaşayın.
CarX Drift Racing Online İndir
Oyunda drift için tasarlanmış 11'in üzerinde harita bulunuyor. Hepsi birbirinden güzel virajlara sahip olan bu haritalarda, arkadaşlarınızla birlikte eğlenin ve aynı anda drift yapmaya çalışın. Ayrıca CarX Drift Racing Online'da zaman geçirmiş iyi oyuncular, farklı akrobasi hareketlerini de bu oyunda denemektedir. Eğer sizin de böyle bir isteğiniz varsa, CarX Drift Racing Online'ı indirerek gerçek bir simülasyon keyfi çıkarabilirsiniz.
CarX Drift Racing Online Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5 4590 veya AMD Ryzen3 1200
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: 2 GB (GeForce 950GT / AMD R9 270)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX® 11 ile uyumlu ses kartı