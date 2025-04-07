JDM: Japanese Drift Master, Japonya'nın dağ yollarında drift tutkunu oyuncuları bekliyor. Hemen indir, asfalta iz bırak!

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gaming Factory tarafından geliştirilen ve yayınlanan JDM: Japanese Drift Master, Japon otomobil kültürünü merkeze alan açık dünya bir yarış oyunudur. Drift odaklı sürüş mekanikleri, özgür keşif sistemi ve detaylı grafik yapısıyla hem araba tutkunlarına hem de Japon kültürüne ilgi duyanlara hitap ediyor.

Oyunda profesyonel drift pilotu olma hayaliyle Japonya’ya gelen genç bir yabancıyı yönetiyoruz. Kariyerimiz sıfırdan başlayıp, ustalığa kadar giden uzun bir yolculuğu kapsıyor. Japon kırsalında, neon ışıklarıyla süslenmiş gece yollarında veya sisli dağ geçitlerinde arabanızla kayarak ilerlemek inanılmaz derecede keyifli bir deneyim sunuyor.

Öne Çıkan Özellikler:

Açık Dünya Japonya: Oyunun haritası, Japonya’nın kırsal ve kentsel alanlarını içeren detaylı çevre tasarımları ile bezenmiş.

Oyunun haritası, Japonya’nın kırsal ve kentsel alanlarını içeren detaylı çevre tasarımları ile bezenmiş. Gerçekçi Drift Mekanikleri: Araba fizik motoru, driftin hissiyatını başarılı bir şekilde yansıtarak her virajı özel kılıyor.

Araba fizik motoru, driftin hissiyatını başarılı bir şekilde yansıtarak her virajı özel kılıyor. Kariyer Modu: Kendi hikayenizi oluşturun, turnuvalara katılın ve Japon drift kültürünün parçası olun.

Kendi hikayenizi oluşturun, turnuvalara katılın ve Japon drift kültürünün parçası olun. Araç Özelleştirme: Aracınızın performansını artırabilir, dış görünümünü kişiselleştirebilir ve tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Aracınızın performansını artırabilir, dış görünümünü kişiselleştirebilir ve tarzınızı yansıtabilirsiniz. Etkileyici Görsellik: Unreal Engine kullanılarak geliştirilen oyun; ışıklandırmalar, yol detayları ve hava koşullarıyla görsel bir şölen sunuyor.

JDM: Japanese Drift Master, sadece yarış değil, aynı zamanda bir yaşam tarzını da yansıtıyor. Japon otomobil kültürüne dair ince detaylar, şehirlerin atmosferi, geleneksel öğeler ve underground yarış ruhu bu oyunu farklı kılıyor. Aracınızla sokaklarda kayarken Japonya'nın sakinliğinden yarışın adrenalini arasında gidip geliyorsunuz.

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