100W Hızlı Şarja Sahip Xiaomi 17 Max Geliyor! OLED 120Hz Ekranı Var

Xiaomi, yeni bir amiral gemisi tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi 17 Max olarak isimlendirilen akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre amiral gemisinde Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. Telefon ayrıca dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

100W kablolu, 50W kablosuz Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17 Max'in ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Xiaomi 17'de 6,3 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Yeni amiral gemisinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max'te de aynı işlemci bulunuyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Xiaomi 17 Max 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Akıllı telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 100W hızlı şarj desteği sayesinde telefon kısa sürede şarj olacak ve bu da zamandan tasarruf ettirecek.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Max'in 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Çin'de satışa sunulacağı söylenen akıllı telefonun global pazara gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Eğer global sürüm gelirse akıllı telefonu Türkiye'de de görebiliriz. Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı.