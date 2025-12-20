Akü Gibi Telefon: Xiaomi 17 Ultra Bataryası Sızdı!

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra için geri sayım başladı. Önümüzdeki günlerde markanın ana vatanında tanıtılacak cihazın tanıtım tarihi kısa süre önce netleşmişti. Güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü kamera kurulumuyla dikkat çekecek Xiaomi 17 Ultra'nın şimdi ise batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Xiaomi 17 Ultra Batarya Kapasitesi ve Şarj Hızı

Çinli sosyal medya platformunda paylaşılan iddialara göre Xiaomi 17 Ultra, 6.800 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Bu sayede uzun kullanım süresi sunması beklenen Android cihaz, 100W kablolu ve kablosuz şarj desteği sunacak. Böylelikle ise kısa sürede şarj olabilecek.

Karşılaştırma yapacak olursak bu yılın başlarında tanıtılan Xiaomi 15 Ultra 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahipti. Rakip amiral gemileri arasında ise Samsung Galaxy S25 Ultra 5.000 mAh, henüz tanıtılmamış olan vivo X300 Ultra ve Honor Magic 8 Ultra ise 7.000 mAh kapasiteli bataryayla gelecek.

Tabii batarya kapasitesi kadar pil optimizasyonu da büyük önem taşıyor. Yani sadece pil büyüklüğü cihazın kullanım süresini belirleyen tek faktör değil. Buna göre Xiaomi 17 Ultra'nın sunacağı performansı cihaz piyasaya sürüldükten sonra yapılacak testler ile göreceğiz.

Beklenen Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 6.800 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Güvenlik: Ultrasonik parmak izi sensörü

