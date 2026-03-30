Xiaomi'den 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

Xiaomi, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. 17T olarak isimlendirilen telefon, yeni bir sertifika aldı. Yakında tanıtılması beklenen cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Xiaomi 17T'nin FCC Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

Xiaomi 17T, 2602DPT53G model numarası ile birlikte FCC sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun global pazarda piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Yeni modelin Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. Sertifika göre akıllı telefon 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth, GPS ve NFC teknolojilerini destekleyecek.

NFC günlük hayatta çeşitli avantajlar sağlıyor. Örneğin karta gerek kalmadan mobil cihaz üzerinden temassız ödeme yapılabiliyor ve hatta toplu taşımalarda kullanılabiliyor. Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 6.360 mAh

6.360 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

Xiaomi 17T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 17T'de MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Dimensity 8500 Genshin Impact'i 59 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci ayrıca League of Legends: Wild Rift, Asphalt Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T'de ise Dimensity 8400 Ultra tercih edilmişti. Sekiz çekirdekli bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu belirtelim.

Xiaomi 17T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Xiaomi 15T'de ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Xiaomi 17T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin birö nceki modeli olan Xiaomi 15T'de ise 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık mevcut.

Xiaomi 17T'nin 3200 nit parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda muhtemelen 3200 nit civarı bir parlaklık yer alacaktır. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen Xiaomi 17T'nin mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek şarj hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 15T, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17T Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T serisinin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17T'nin 55 bin rupi ile 60 bin rupi aralığında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 25 bin TL ile 28 bin TL aralığına denk geliyor. Buna göre telefonun Türkiye fiyatı 53 bin TL civarı olabilir. Xiaomi'nin Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini de unutmamak gerekiyor. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir.

Örneğin serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T şu anda 36 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Buna göre yeni telefon da 40 bin TL civarı fiyat ile gelebilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini de belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 17T'nin en iddialı akıllı telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Güçlü işlemci sayesinde telefonda çoğu oyun kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek. OLED ekran kullanan biri olarak bu ekran teknolojisinin siyahları tam siyah olarak görülebilmesini sağladığını belirteyim. Bir de renk tonları çok daha canlı görülüyor.

IP68 ve IP69 sertifikalarının çok önemli bir avantaj sağlayacağını söyleyebilirim çünkü dışarıdayken bazen hiç beklenmedik anlarad yağmur yağabiliyor. Bu sertifikalar sayesinde telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Yani kullanıcılar "telefonum acaba su geçirir mi" endişesi yaşamayacak.