Xiaomi'den 144Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! Dev Batarya ve Dahası

Xiaomi 17T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 17T'nin fiyatı ortaya çıktı. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen telefon, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca MediaTek'in güçlü bir işlemcisi de bulunacak.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17T'nin 55 bin rupi ile 60 bin rupi aralığında bir fiyata sahip olacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 25 bin TL ile 28 bin TL aralığına denk geliyor. Buna göre telefonun Türkiye fiyatı 53 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini de belirtelim.

Xiaomi'nin Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini de unutmamak gerekiyor. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Örneğin serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 36 bin 999 TL'ye satılıyor. Buna göre yeni telefon da 40 bin TL civarı fiyat ile gelebilir.

Xiaomi 17T Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17T'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T'nin mayıs ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 15T, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 Batarya: 6500 mAh ile 7000 mAh arası

6500 mAh ile 7000 mAh arası Hızlı Şarj: 67W

67W Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

Xiaomi 17T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Xiaomi 15T'de ise 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 3200 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Dolayısıyla bu iki özellik de genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor. Yeni telefonda ayrıca 6,8 inç civarı bir ekran boyutu da yer alabilir.

Xiaomi 17T'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefon, 6500 mAh ile 7000 mAh arasında bir batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Xiaomi 15T'de 5500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

Xiaomi 17T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci Genshin Impact'i 59 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Ayrıca League of Legends: Wild Rift, Asphalt Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

Dimensity 8500 işlemcisinin iQOO Z11'de de yer aldığını belirtelim. Bu işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Xiaomi 15T'de ise Dimensity 8400 Ultra bulunuyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

Xiaomi 17T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T'de 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Editörün Yorumu

Yeni telefon, 6500 mAh ile 7000 mAh arası bir batarya kapasitesi sayesinde oldukça uzun bir pil ömrü sağlayacaktır. Çok sık şarj etmekle uğraşmayı seven birisi değilim, o yüzden bu bataryanın benim gibi kişiler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Diğer yandan suya dayanıklılığı da önemli bir avantaj sağlayacak. Takdir edersiniz ki bazen hiç beklenmedik anlarda yağmur yağmaya başlayabiliyor. Dayanıklı olması sayesinde böyle durumlarda minimum çaba sarf etmeniz işe yarayacaktır.

OLED kullanan birisi olarak bu telefonda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Görüntüler o kadar canlı oluyor ki kendinizi gerçekten seyrettiğiniz sahnenin içinde hissediyorsunuz. Öte yandan yenileme hızı da çok önemli.

Bu arada daha önce eğer 60Hz yenileme hızından 120Hz ya da üstü yenileme hızına geçtiyseniz muhtemelen arada ne kadar büyük fark olduğunu fark etmişsinizdir. Bu telefon ise 144Hz yenileme hızı sunarak size çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Eğer fiyat da bütçe dostu olursa yoğun ilgiyle karşılaşabilir.