OnePlus'ın 9.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 12 GB RAM ve Dahası

OnePlus'ın Nord CE 6 modeline dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda özellikleri sızdırılan Nord CE 6'nın bu kez tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca dve batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus Nord CE 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Nord CE 6'nın nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak Nord CE 5, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord CE 6 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus 15T 'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Nord CE 5 satılmıyor. Dolayısıyla Nord CE 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa yeni telefon Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

OnePlus Nord CE 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord CE 5 için 24.999 rupi (11.738 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nord CE 6'nın ise 28 bin rupi (13.149 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu bilgi göz önnüde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 26 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

OnePlus Nord CE 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

RAM: 8GB / 12GB LPDDR4X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

Ana Kamera: 50 MP

Monokrom Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

OnePlus Nord CE 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Bu güçlü işlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut.

Söz konusu işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 119 FPS'te, Asphalt Legends'ı ortalama 57 FPS'te, CarX Street'i ise ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor. Snapdragon 8s Gen 4'ün Nothing Phone 3, POCO F7 ve Honor 500 dahil olmak üzere pek çok cihazda yer aldığını belirtelim. Nord CE 5'te ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 Apex bulunuyor.

OnePlus Nord CE 6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Nord CE 6'nın ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Nord CE 6, AMOLED ekranda 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Nord CE 5'te 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 387 PPI piksel yoğunluğu ve 1430 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Yeni telefonda 1430 nit üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

OnePlus Nord CE 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ayrıca cihaz 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Nord CE 5'te ise 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel ön kamera mevcut.

OnePlus Nord CE 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen Nord CE 6'da 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Nord CE 5'te 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Bence telefonda işlemci, kamera ve ekran özelliklerinin yanı sıra batarya da oldukça önemli çünkü telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmak deneyimi olumsuz yönde etkiliyor. Nord CE 6'nın 9.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece dışarıdayken "acaba şarjım bitecek mi" endişesi yaşanmayacak. Bununla birlikte kullanıcılar powerbank taşımak zorunda kalmayacak.

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak telefonun işlemcisi de dikkatimi çekti. Nord CE 6'nın güçlü işlemcisi sayesinde yüksek kaliteli grafiklere sahip oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bu arada 144Hz yenileme hızı ise telefonun akıcı ekran deneyimi sunmasını sağlayacak. Özellikle 60Hz ekranlı telefondan 120Hz veya üzeri bir yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde bu fark belirgin şekilde hissediliyor.