Xiaomi'den Yeni Telefon Geliyor! Çok Güçlü İşlemci ve 12 GB RAM'i Var

Xiaomi 17T Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda yeni amiral gemisi bir sertifika platformunda görüldü. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimesnity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesine de sahip olacak.

Xiaomi 17T Pro'nun SIRIM Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Xiaomi 17T Pro, 2602EPTC0G model numarası ile birlikte SIRIM sertifikası aldı. Böylece telefon önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu sertifika, telefonun güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. SIRIM sertifikası ayrıca telefonun yakında tanıtılacağı anlamına da geliyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Hızlı Şarj: 100W

100W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Xiaomi 17T Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 17T Pro gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. işlemcinin verimli çalışması, pil ömrüne olumlu yönde bir katkı sağlıyor.

Bu işlemci PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor. Dimensity 9500 işlemcisi daha önce OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Xiaomi 15T Pro'da ise Dimensity 9400+ mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırdığını belirtelim.

Xiaomi 17T Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Bu arada telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor.

Telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T Pro'da da aynı çözünürlüklere sahip kameralar tercih edilmişti.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 15T Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17T Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T Pro, 46 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17T Pro'nun, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro'nun işlemciden kamear özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun üçlü arka kamera sistemi sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek şarj hızı sayesinde cihazın kısa sürede şarj olabileceğini belirteyim.

Telefon çok güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma ya da donma gibi bir problem olmadan çalıştırabilecek. Bence bir telefonda suya dayanıklılık da oldukça önemli çünkü dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başlayabiliyor. Böyle bir durumda "telefon su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.