Xiaomi’den Güç Gösterisi: 100W Hızlı Şarjlı Yeni Amiral Gemisi Yolda

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Xiaomi 17T Pro için kritik bir eşik daha aşıldı. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan model, şimdi ise resmî bir sertifikasyon kaydında ortaya çıkarak lansmana bir adım daha yaklaştığını gösterdi. İşte ayrıntılar...

Xiaomi 17T Pro İçin Geri Sayım Başladı

En iyi akıllı telefonlar arasına girecek mevzubahis model, GSMA veri tabanında ortaya çıktı. Bilmeyenler için GSMA, mobil cihazların kayıt olduğu küresel bir sistemdir. Yani bir akıllı telefon piyasaya sürülmeden önce "ben buradayım" dediği ilk yer GSMA veri tabanıdır. Xiaomi 17T Pro da kısa süre önce burada görüntülendi.

Xiaomi, ana amiral gemisi serisinde 15'ten 17'ye atlamıştı. Yani Xiaomi 16 serisi hiç çıkmadı. İddialara göre Çinli şirket, aynı hamleyi T serisi için de yapacak. Buna göre Xiaomi 16T serisi de hiç çıkmayacak ve marka direkt Xiaomi 17T serisine atlayacak. Xiaomi 17T Pro'nun ortaya çıkması da bunu gösteriyor.

Beklenen Xiaomi 17T Pro Özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu hızlı şarj

100W kablolu hızlı şarj Güvenlik: 3D ultrasonik parmak izi sensörü

3D ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 + IP69

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Xiaomi 17T Pro özellikleri listesine göre akıllı telefon, MediaTek Dimensity 9500 işlemciden güç alacak. 3 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu yonga seti bir adet 4.21 GHz hızında C1 Ultra + üç adet 3.5 GHz hızında C1 Premium + dört adet C1 Pro performans çekirdeklerinden oluşuyor.

Öte yandan model, 8.500 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecek. Bu sayede şarjı en uzun giden telefonlardan biri olacak. Üstelik bu devasa kapasiteli bataryayı şarj etmek de uzun sürmeyecek. Çünkü cihaz 100W kablolu hızlı şarjla beslenecek. Son olarak ultrasonik parmak izi sensörü ve suya / toza dayanıklılık da beklenen Xiaomi 17T Pro özellikleri arasında.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 17T Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmaıyn.