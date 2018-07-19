Xiaomi'den Dev Bataryalı Mi Max 3

Xiaomi'nin büyük ekranı ve bataryasıyla meşhur olan serisi Mi Max'in yeni modelinin tüm detayları ortaya çıktı. 6.9 inç ekrana sahip olacağı ifade edilen telefonun, tablet PC'lerle rahat bir şekilde yarışabileceği ifade ediliyor. İşte yeni Mi Max 3'ün tüm detayları:

Önceki modeliyle de bir hayli ses getiren Mi Max'in bu sefer çizgiyi aştığı belirtiliyor. Bir görselde 4.7 inçlik telefonla yan yana koyulan Mi Max 3'ün ekran konusunda sınırları zorladığı düşünülüyor. Özellikle cihazını iş için kullanan kişilere yönelik olan Mi Max 3'ün 6.9 inçlik ekranı Full HD+ çözünürlüğünde.

Qualcomm Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alan modelde tercihe bağlı olarak 4GB / 6GB RAM yer alıyor. Yine aynı şekilde microSD kart destekli 64GB / 128GB dahili depolamaya sahip olan Mi Max 3'ün arka tarafında 12MP + 5MP, ön tarafında ise tek 8MP'lik kamera bulunuyor.

Kutudan Android 8.1 Oreo yazılımıyla çıkan cihaz 5500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Tabii ki hem Full HD+ hem de bir hayli büyük olan bu ekranı besleyebilmek için 5500 mAh'lik geniş pil kapasitesi kullanılmış ve Mi Max 3'ün ağırlığının da yalnızca 221 gram olduğu ifade ediliyor.

Henüz global pazarda ne zaman satışa sunulacağı bilinmeyen modelin siyah, mavi, altın olmak üzere üç seçeneği bulunuyor. Mi Max 3'ün fiyat etiketi ise 250 dolardan başlıyor.

Peki ya siz yeni Mi Max 3'ü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!