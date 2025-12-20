Xiaomi, Kullanıcıların Sesini Duydu! Sinir Bozan Hatalar Çözülüyor

Xiaomi, güncel HyperOS sürümünü daha daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kısa süre önce birçok model için HyperOS 3 müjdesi veren şirket, aynı zamanda yazılımdaki mevcut hataları da çözmeye devam ediyor. Son olarak bazı kullanıcıların kamera uygulamasında sorunlar yaşadığı bildirildi. İşte ayrıntılar...

HyperOS'taki Kamera Uygulaması Hataları Yakında Düzeltilecek

Xiaomi, cihazlarda karşılaşılan kamera uygulaması hataları için yakında güncelleme yayınlayacağını açıkladı. Bu problemler Xiaomi 17, Redmi K90 Pro Max ve Xiaomi Civi 5 Pro sahipleri tarafından bildirildi. Söz konusu hataların ilki Pro modu ön ayarları açıldığında uygulamanın anında çökmesi. Ön ayarlar önceki sürümlerde sorunsuz şekilde çalışıyordu.

Bazı kullanıcılar ise dinamik fotoğrafları incelerken görüntülerin aniden yatay formata geçtiğini öne sürdü. Bu görüntülerin orijinal yönünün ise normal olduğu söyleniyor. Buna ek olarak Xiaomi 17 kullanıcılarıysa fotoğraf çekerken resmin tamamen yeşil renge dönüştüğünü fark etti. Bu durumda çekilen görüntüler kaybolmuş oluyor.

Xiaomi, söz konusu hatalarla ilgili açıklama yaptı ve sorunların yakında düzeltileceğini duyurdu. Mevzubahis hatalar şu şekilde sıralandı:

Kamera uygulamasında Pro modu ön ayarları açıldığında uygulamanın çökmesi.

Kamera uygulamasında dinamik fotoğrafları incelerken görüntülerin aniden yatay şekilde görünmeye başlaması.

Kamera uygulamasında çekilen fotoğrafların tamamen yeşil şekilde görünmesi.

Siz de bu sorunlardan birini yaşıyorsanız Ayarlar uygulaması üzerinden güncelleme alıp almadığınızı görebilirsiniz. Eğer yeni sürüm görünmüyorsa bir süre sonra tekrardan kontrol etmenizde fayda var.

Peki siz bu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bahsedilen hatalardan biriyle siz de karşılaştınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.