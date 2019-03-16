Xiaomi, Katlanabilir Telefonunu 999 Dolardan Satacak!

Dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'nin katlanabilen akıllı telefonunun bazı özellikleri sızdı. Sizler için Xiaomi'nin katlanabilen akıllı telefonu hakkındaki gelen sızıntıları derledik.

Xiaomi katlanabilir akıllı telefon pazarına fiyat konusunda yeni bir boyut kazandırabilir. iGyaan adlı teknoloji firması yayınladığı raporda, Xiaomi'nin katlanabilen akıllı telefonun Mi Fold ve Mi Flex isminde olacağını ve ABD'de 999 dolardan, Avrupa'da ise 999 eurodan satışa çıkacağını söyledi. Raporun devamında Xiaomi'nin katlanabilen akıllı telefonunu nisan ile haziran ayları içerisinde Çin'de düzenlenecek lansman ile piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Xiaomi, Çin'deki lansmanın ardından global bir lansman düzenleyerek katlanabilir telefonunu tüm dünyaya tanıtacak. Raporda Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun maliyetinin Samsung Galaxy Fold'a göre neredeyse yarısına mal olacağı belirtilmekte. Fiyatın neden düşük olduğunu hakkında raporda, Xiaomi'nin Visionox Technology tarafından üretilen OLED ekranları kullanacağı yazmakta. Bu ekranların Galaxy Fold ve Mate X'teki OLED paneller ile kıyaslandığında ne kadar iyi bir performans göstereceği henüz bilinmiyor.

Xiaomi'nin muhtemelen Mi Fold ve Mi Flex adını vereceği cihazların 10 GB RAM'e ve Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisine sahip olacağı söyleniyor. Xiaomi'nin katlanabilen akıllı telefonu Ocak ayında çekilen bir videoda sızdırıldı. Haberimizin hemen altında bulunan videodan Xiaomi'nin katlanabilen telefonunun çalışırken ki çekilen görüntülerini izleyebilirsiniz.

Sizler Xiaomi'nin katlanabilen akıllı telefonunu nasıl buldunuz? Sizce katlanabilen telefonlar arasındaki en iyi cihaz hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz!